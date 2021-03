L’art isolé: une toute nouvelle littérature va évoluer à partir de cette expérience de la pandémie

Telle est la puissance de l’art. Cela vous émeut, vous faisant subir une sorte de catharsis.

Par Reya Mehrotra

La pandémie a eu un impact sans précédent sur le monde de l’art, de nombreux artistes ayant perdu leur scène, leur public et leurs moyens de subsistance. Alors, comment ont-ils surmonté l’incertitude et le chaos grâce à leur langage créatif?

Khol faire. Ce ne sont que des mots jusqu’à ce que l’on lit le grand ouvrage de Saadat Hasan Manto du même nom, considéré comme un pionnier de la littérature de partition. Le récit étonnamment choquant et amèrement vrai des crimes sur les femmes pendant la partition fait frissonner la colonne vertébrale, faisant sortir une personne de sa stupeur. Telle est la puissance de l’art. Cela vous émeut, vous faisant subir une sorte de catharsis.

Bien qu’il ne soit pas aussi grand que la littérature coloniale, de partition ou post-coloniale, l’art produit à l’ère de la pandémie et de la post-pandémie n’est rien de moins que l’emblématique lui-même, car il capture le bouleversement psychologique, émotionnel et économique de cette époque. Quant aux personnes derrière cet art, elles restent l’une des plus touchées, de nombreux artistes ayant perdu leur scène, leur public ainsi que leurs moyens de subsistance. Et c’est ce sur quoi « Art in Isolation », une conférence à la toute première Biennale des musées du musée du Bihar (qui a débuté le 22 mars et se termine aujourd’hui) a approfondi, discutant de l’impact de la pandémie sur les artistes et demandant comment ils ont surmonté l’incertitude et le chaos. à travers leur langage créatif.

Les temps et la culture ont toujours influencé l’art et la littérature. Pensez à la sombre influence politique sur les tragédies de Shakespear ou aux célèbres Nuits étoilées de Vincent van Gogh, que l’artiste a peint pendant son séjour dans un asile psychiatrique. Bien que pas aussi sévère, mais l’époque actuelle a également eu un impact sur les artistes de multiples façons.

L’art en pandémie

La pandémie a été à la fois une aubaine et une malédiction pour les artistes, estime Alka Pande, basée à Delhi, directrice du projet et conservatrice de la Biennale du musée du Bihar. «Pour certaines personnes, l’isolement leur a donné le temps de réfléchir et de réfléchir, ce qu’elles n’avaient jamais eu auparavant avec les pressions de la vie quotidienne. L’art créé dans l’isolement a sa propre énergie et gravitas. Pour les écrivains, les plasticiens, les peintres et les sculpteurs qui travaillent à l’isolement… leur travail est devenu plus intense et plus réfléchi. Cela a été une grande période de créativité car ils ont le luxe du temps pour créer des œuvres », propose Pande.

Mais il y a aussi eu un inconvénient et il est trop important pour être ignoré. «De nombreux artistes isolés ont connu un changement de paysage mental – ils ont de l’anxiété, de l’insécurité quant à leur capacité à survivre. Avant la pandémie, c’était une période heureuse, l’économie était dynamique. En Inde, en particulier, il y a eu une recrudescence d’espoir, mais avec la pandémie, il y a une incertitude quant à l’avenir, des conflits, de l’anxiété et des problèmes de santé mentale, donc cela va certainement se refléter dans leur travail », explique Pande, qui a pris deux -année sabbatique pour sortir de la pandémie.

Cependant, tout le monde n’a pas été aussi chanceux. «Il est tragique que des artistes, des tisserands et des artistes interprètes aient perdu leur gagne-pain et aient dû s’adapter à d’autres moyens», dit Pande. «Il n’y a pas d’argent pour les arts. L’économie est en ruine, l’argent est utilisé pour la subsistance et la santé et les services essentiels comme la nourriture, alors comment pouvez-vous regarder le processus créatif qui est innovant? L’innovation se produit à la fois en période de conflit et en période de grande économie en plein essor. Mais en ce moment, alors que les gens ont dû chercher des moyens de subsistance alternatifs, nous devons vivre dans la gratitude pour pouvoir avoir accès à ces moyens de subsistance alternatifs.

Pande pense que l’impact de la pandémie sur la psyché humaine se reflétera dans les œuvres créatives à long terme. «Beaucoup ont même commencé à écrire sur la nourriture et les régimes alimentaires pendant la pandémie – tous des problèmes immédiats. Mais nous devrons simplement attendre et regarder et laisser le tout sombrer à travers les couches de mémoire de l’imagination. Une toute nouvelle littérature va évoluer à partir de cette expérience de la pandémie », dit-elle.

Visualisation virtuelle

Pour le public, expérimenter l’art à travers un écran n’est pas la même chose que pouvoir le voir, le toucher ou l’écouter en direct. De même, pour un artiste, avoir un public de l’autre côté de l’écran n’est pas la même chose que les applaudissements en direct. Pande dit que le support virtuel est une plate-forme d’amélioration, mais c’est quelque chose qu’elle ne prend pas en charge. «Le virtuel est important et fera désormais partie de la nouvelle normalité. Montrer de l’art va être virtuellement une réalité, mais pour moi, une œuvre d’art ne parle qu’à travers l’espace physique. L’espace virtuel améliore l’expérience, mais il ne parle pas. Ce que vous ressentez lorsque vous vous tenez devant une peinture, une sculpture ou un textile… en écoutant un spectacle en direct… cette expérience est complètement différente. Si l’art est spécialement créé pour le virtuel, alors on peut comprendre. Il y a des expériences hyper-réelles à travers des réalités augmentées, mais pour moi, il leur manque l’expérience essentielle du transfert d’émotions », affirme-t-elle.

Nouveau programme

Pour une nation obsédée par les diplômes en médecine et en génie, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui sont enclins aux arts. Il pourrait bientôt y avoir une université des arts dans le pays pour ceux qui envisagent des options de carrière probables dans le domaine des arts. L’université est planifiée par le département des arts, de la culture et de la jeunesse du Bihar pour soutenir l’art et l’histoire culturelle de l’État et de ses artistes locaux. Appelant cela une excellente nouvelle, Pande, qui travaille dans le domaine depuis 35 ans, déclare: «Quand je dis que je fais des beaux-arts, les gens disent: ‘Finance?’ L’histoire de l’art est un sujet que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils comprennent l’histoire, mais l’histoire de l’art est quelque chose qui est encore nouveau. Il est donc important d’avoir une université pour les arts. Je crois que l’art est avant tout une question d’innovation et de nouvelles idées.

La dynamique a complètement changé aujourd’hui, estime Pande. Par rapport aux premiers temps où l’on choisissait les arts si l’on ne pouvait pas entrer dans les écoles de commerce, de droit ou de sciences, l’art prend aujourd’hui de plus en plus d’importance. «Une université d’arts libéraux est très importante pour que notre pays se penche sur notre patrimoine, notre culture et nos pratiques artistiques… celles-ci ne peuvent être revues que lorsque nous regardons l’éducation artistique. Il a besoin d’une révision complète. L’école d’art relève toujours du département de l’enseignement technique. La pédagogie est très nécessaire pour l’établissement d’un cours d’art dans l’Inde après l’indépendance. »

Pande appelle à une renaissance de notre philosophie d’apprentissage, de la littérature, des idées, des arts du spectacle et des arts traditionnels pour créer une nouvelle langue, en insistant sur la nécessité d’une université où les gens peuvent être fiers de leur identité nationale. «Ce dont nous avons besoin, c’est d’une pratique contemporaine qui a à la fois la tradition et la modernité, qui fait partie du paysage culturellement diversifié de l’Inde. Nous devons revoir notre sagesse indienne, qui est ignorée et est tombée dans l’oubli », déclare Pande.

Bouchées de la biennale

La toute première Biennale des musées du Bihar Museum, qui se termine aujourd’hui, vous emmène dans un voyage de la culture muséale indienne et du monde de l’art, de la culture et du patrimoine

La visite des musées et monuments pratiquement hors de nos salons est restée l’une de nos activités préférées l’année dernière. Ce nouvel intérêt pour l’image évolutive du musée post-pandémique a conduit à la toute première Biennale des musées «phygital» (physique + numérique) dans le pays. Organisée par le département des arts, de la culture et de la jeunesse du Bihar, la biennale vise à sensibiliser les gens à l’importance de la culture muséale indienne à travers des collections et des visites virtuelles de musées à travers le monde. Assam State Museum, City Palace Museum of Udaipur, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya à Mumbai, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya à Bhopal, etc. font partie de l’événement.

Parmi les principaux orateurs figurent Sarat Chandra Maharaj, professeur, arts visuels et système de connaissances, Université de Lund, Suède; L’historien de l’art britannique Neil MacGregor, directeur du numérique, Tate Galleries, Royaume-Uni; Souraya Noujaim, directrice scientifique, curatoriale et gestion des collections au Louvre Abu Dhabi; Sabyasachi Mukherjee, directeur général, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai, entre autres.

Les sessions clés ont tourné autour des « Éléments d’un musée », « Le musée en tant qu’espace ouvert pour la conversation », « Audience, connaissance, sensibilisation dans un monde post-pandémique », « Nouveaux musées, nouveaux publics: partage à l’ère virtuelle », etc. Des masterclasses telles que «Restauration au musée du Prado: de la tradition à la modernité» de Lucía Martínez et Eva Martínez, et «Biographies d’empereurs, d’impératrices et d’héroïnes» d’Ira Mukhoty se sont révélées enrichissantes sur le plan éducatif.

Didarganj Yakshi, une sculpture au musée du Bihar, Patna

