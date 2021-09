L’art, les relations, la nourriture, les noms, les vêtements – tout cela est contrôlé dans notre société : Auteur Anuradha Roy

La toupie terrestre Anuradha Roy

Le square drive de Sunil Gavaskar et l’ancien supercontinent Gondwanaland cohabitent avec des histoires d’accaparement de terres et de magie noire dans le nouveau roman d’Anuradha Roy, The Earthspinner. Mais c’est un potier, dont l’inspiration vient des mythes et des protections antiques, qui travaille dur sur l’argile qui tient bon dans la violence et l’incertitude. L’auteur, sélectionnée pour le Booker Prize 2015 pour son troisième roman Sleeping on Jupiter (lauréat du prix DSC pour la littérature sud-asiatique en 2016), remonte le temps pour recréer un monde de rêves et de possibilités menacé par la haine et la suspicion. Roy, qui vit à Ranikhet, dans l’Uttarakhand, a déclaré à Faizal Khan dans une interview par e-mail que rien n’avait beaucoup changé. Extraits édités :

Votre nouveau roman, The Earthspinner, alterne entre certaines des périodes les plus difficiles de l’histoire de l’Inde moderne au cours des années 70 et 80.

Les histoires d’Elango, le potier, de Zohra, l’assistante de bibliothèque, et de Tashi, le chien, ont cependant une forte résonance avec l’Inde contemporaine.

La question centrale dans The Earthspinner est la créativité et comment il faut lutter contre les contraintes pour affirmer son importance absolue. Dans le livre, une nuit, un potier rêve d’un cheval en feu et lorsqu’il se réveille et essaie de lui donner un sens, il se rend compte que dans son esprit, il est inextricablement lié à son amour interdit – interdit parce qu’il est hindou et la femme il aime est musulman. L’art, les relations, la nourriture, les noms, les vêtements, tout cela est contrôlé dans notre société et il nous est demandé de réprimer notre individualité et notre humanité sur l’autel du diktat d’État et de la religion. Les Indiens sont activement parqués et enfermés dans des identités communautaires distinctes par la haine et la violence.

C’est l’opposé de tout ce que représentent Gandhi, Tagore et Ambedkar. J’ai essayé de dramatiser cela comme le conflit central dans mon roman précédent Toutes les vies que nous n’avons jamais vécues, et maintenant le même dilemme a fait surface avec des contours et des formes différents dans ce nouveau livre. Je ne peux pas penser à une période où ce problème auquel chaque Indien est maintenant confronté de manière si brutale n’aurait pas été un combat – d’où la résonance que vous percevez avec l’époque contemporaine.

Quand avez-vous commencé à écrire The Earthspinner ? Quel a été le point de départ du roman ?

Je pense que je fais mon chemin vers ce roman depuis des années en écrivant des morceaux plus courts. Certains ont été publiés et le reste a fonctionné comme des notes. Je faisais probablement de petits pas expérimentaux parce que je voulais tisser plusieurs thèmes qui me tenaient à cœur : comment une grande perte, comme celle d’un parent, affecte-t-elle un jeune ? Quelle est notre relation avec les animaux ? Qu’est-ce que cela signifie, pratiquement et intellectuellement parlant, de vivre en faisant de l’art ; comment la malice et la haine détruisent-elles les communautés ?

Alors que le monde de mon potier se réunissait, un chien est entré dans la vie du potier. Il y a toujours eu des chiens dans mes romans, mais jamais en tant que personnage majeur. Dans ce livre, le chien est plus ou moins entré et s’est installé, non pas dans un coin, mais en plein centre du livre. Et c’était ça. Une fois le chien là, un élève du potier est entré dans la vie du chien. Cet étudiant est devenu plus important, prenant parfois le relais en tant que narrateur. En fin de compte, cela est devenu un livre sur la vie du potier, la vie de la fille et la vie de leur chien.

La poterie vous passionne-t-elle beaucoup ? Avez-vous eu besoin de beaucoup de recherches sur la communauté des potiers ?

Ma recherche s’est faite par la pratique. Bien que je n’aie acquis un espace de travail très basique et simple que récemment, j’apprends et je fabrique des pots depuis que je suis étudiant. Dès lors, chaque fois que je le pouvais, je passais du temps avec des potiers traditionnels et des potiers d’atelier ici, ainsi qu’à l’étranger. Ce que j’ai trouvé très frappant chez les potiers traditionnels, c’est à quel point ils sont généreux avec leurs énormes connaissances. À Kumartuli à Kolkata, qui est une colonie de potiers, ils m’ont montré comment modeler la sculpture en argile, bien qu’ils ne me connaissaient pas du tout. Au Rajasthan, des potiers du village m’ont montré comment « jeter » dans l’un de ces bassins métalliques que vous utilisez pour mélanger le ciment. D’une manière ou d’une autre, le fait de savoir que vous travaillez tous les deux avec de l’argile et que vous n’avez pas peur de vous salir les mains crée un lien instantané. Naturellement, pour le livre, j’ai dû lire aussi diverses choses – c’est juste une condition pour écrire quelque chose de nouveau.

Tous les personnages principalement féminins du roman, narrés par une femme farouchement indépendante, sont des individus forts, qui suivent leur cœur et leur esprit d’une manière fougueuse. Tenez-vous un miroir de notre société qui est témoin d’incidents croissants de violence contre les femmes et les enfants en employant un processus de narration distinctement différent ? Nous assistons également à un incident horrible d’un gangrape d’une femme au début du livre.

Certains personnages centraux de mes livres précédents ont été des femmes, mais pas tellement dans ce livre. Ici, le personnage central de ce roman est un homme, le potier nommé Elango. Il y a plusieurs personnages féminins, dont Sara, l’étudiante d’Elango, qui est l’une des narratrices. Mais contrairement à mon livre précédent, Sleeping on Jupiter, celui-ci n’est pas centré sur la violence contre les femmes et les enfants, même s’il contient un incident violent. Cet incident jette une ombre, déclenchant une chaîne d’événements qui conduit à un ensemble de personnes unies par ses ramifications. Le miroir qui est tenu à notre société dans ce livre a plus à voir avec la haine religieuse et les restrictions suffocantes qui entourent l’art.

Parlez-nous du cheval en terre cuite construit par Elango qui occupe un espace central dans le roman. Il y a des références très intéressantes au cheval brûlant de la mythologie antique dans le livre.

Le livre a commencé avec le potier et son cheval. J’avais rencontré des chevaux d’argile dans mon enfance, ils sont fabriqués à Bankura au Bengale, qui est célèbre pour la poterie en terre cuite. Plus tard, j’ai découvert que les chevaux d’argile étaient également fabriqués dans certaines régions du sud de l’Inde. Il s’agissait de chevaux énormes, construits par des groupes de potiers et emmenés dans les villages en procession pour protéger le village du mal. Quand j’ai lu sur le cheval dans la mythologie védique hindoue, j’ai rencontré un riche ensemble de mythes sur un « cheval sous-marin », un référentiel de la fureur de Shiva, qui parcourt le fond de l’océan en crachant du feu. Dans la mythologie, le cheval est puissant, politique et symbolique d’une manière insaisissable et en constante évolution. Dans mon livre, le mythe du cheval sacré est renversé, en symbole de laïcité et d’amour.

Faizal Khan est indépendant

