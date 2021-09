L’art numérique NFT de Beeple gagne 50 millions de livres sterling

in

23/09/2021 à 10h07 CEST

SPORT.es

La première vente aux enchères d’art exclusivement numérique au monde La maison de vente aux enchères Christie’s a levé 69 millions de dollars (50 millions de livres sterling) pour l’artiste Beeple. L’art numérique a été vendu sous le nom de NFT, le dernier engouement technologique qui a gagné en popularité ces dernières semaines.

Beeple, de son vrai nom Mike Winkelmann, crée chaque jour une nouvelle œuvre d’art numérique et il vendait les 5 000 premiers jours (13 ans) de son travail. Ce succès place Beeple « parmi les trois artistes vivants les plus précieux », a déclaré Christie’s. La société a déclaré que la vente était la première œuvre d’art basée sur NFT vendue par une maison d’enchères “majeure” et a établi un nouveau record mondial pour l’art numérique.

La collection est un collage des milliers d’images quotidiennes individuelles que Beeple, Graphiste américain, il a débuté début 2007 et se produit tous les jours depuis. La plupart des pièces individuelles sont surréalistes ou obsédantes, et il utilise pour elles une variété de programmes de modélisation artistique et numérique.