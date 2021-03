L’art numérique NFT est en plein essor, mais à quel prix?

Dans le centre de l’État de Washington, les services publics d’électricité sont la recherche de maisons avec une consommation d’énergie étrangement élevée après une récente flambée des prix de la crypto-monnaie s’est heurtée à un boom des NFT, ou «jetons non fongibles», une technologie émergente qui utilise des plates-formes cryptographiques pour authentifier la propriété des fichiers numériques. Dans un cycle de battage médiatique émergent, ces actifs numériques se sont vendus aux enchères pour des millions de dollars, donnant à l’acheteur le droit à une version «originale» d’un fichier informatique, comme une œuvre d’art numérique ou une vidéo sportive.

Lors du dernier boom de la crypto-monnaie, la région – qui abrite une partie de l’électricité la moins chère des États-Unis – a été assaillie par une nouvelle industrie domestique énergivore: des sous-sols et des hangars chargés de racks d’ordinateurs faisant des calculs mathématiques avancés afin de «miner» des pièces cryptographiques précieuses comme Bitcoin ou Ethereum. Même ces petites opérations minières peuvent surcharger les réseaux locaux, créant un problème pour les services publics locaux. Partout dans le monde, des opérations de crypto-monnaie beaucoup plus importantes ont vu le jour Texas à L’Iran à la Chine Mongolie intérieure–presque partout où les mineurs peuvent se connecter à de l’électricité bon marché, remplissant des espaces climatisés de la taille d’un entrepôt avec des rangées infinies d’ordinateurs puissants exécutant des logiciels pour convertir essentiellement l’énergie en richesse.

Alors que les NFT sont prometteurs, les critiques disent que l’exploitation minière qui les rend possibles est peut-être le moyen le plus direct pour l’humanité de gagner de l’argent en polluant la planète – l’exploitation minière d’Ethereum consomme environ 26,5 térawattheures d’électricité par an, presque autant que tout le pays d’Irlande et ses près de 5 millions d’habitants. En théorie, toute l’énergie minière pourrait provenir de sources renouvelables, mais pour le moment, il y a de l’argent à gagner en convertissant essentiellement des combustibles fossiles bon marché en crypto-monnaies précieuses. Et pour un actif sans présence physique ni utilité en dehors du domaine numérique, le processus de production des «pièces» est extrêmement inefficace. Étude 2018 a constaté que l’extraction de crypto-monnaie consomme plus d’énergie pour chaque dollar de valeur généré que l’extraction d’or ou de cuivre.

«C’est tout simplement déchirant à bien des égards», déclare Camilo Mora, professeur de géographie et d’environnement à l’Université d’Hawaï, Manoa. «Pas seulement l’environnement [toll], mais sur le plan social et éthique.

Tout cela peut surprendre les artistes et d’autres qui adoptent les NFT, en partie parce qu’ils sont très éloignés du coût environnemental de la technologie. Si un artiste numérique veut vendre un NFT, il doit d’abord «tokeniser» son travail sur une blockchain, qui est une sorte de registre public numérique inviolable; beaucoup utilisent la blockchain Ethereum. Pour ce faire, ils paient aux mineurs d’Ethereum des frais pouvant aller jusqu’à quelques centaines de dollars pour que leurs ordinateurs effectuent les calculs nécessaires. Mais du point de vue de l’artiste, ils ne font que payer de l’argent sur un site Web pour obtenir un jeton en retour, masquant le coût environnemental. «Si vous achetez une œuvre d’art, vous ne voyez pas ces calculs en cours», déclare Alex de Vries, économiste financier et fondateur de Digiconomist, un site qui explore les conséquences imprévues des tendances technologiques. «Vous ne voyez pas que votre argent va à un mineur qui va payer pour l’énergie à base de combustibles fossiles avec. C’est un vrai problème.

Cette question – une «externalité», en langage économiste – s’étend bien au-delà du monde de l’art numérique. C’est depuis longtemps un problème pour Bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus courante, et cela ne fera que devenir un plus grand dilemme car d’autres types d’actifs, tels que les titres financiers et l’immobilier, deviennent également symboliques. Certains dans le monde de la cryptographie travaillent sur des solutions. Les développeurs d’Ethereum lui-même, par exemple, promettent de lancer un nouveau cadre qui utiliserait des ordres de grandeur moins d’énergie que le système actuel d’ici 2022. Mais les crypto-monnaies comme Ethereum ont décollé en partie parce qu’elles sont décentralisées, ce qui attire les techno-libertaires et d’autres intrigués par l’idée de devises et d’actifs non amarrés à un gouvernement ou à une banque centrale. Cette décentralisation signifie qu’il n’y a pas de dirigeant ou d’organisme unique qui pourrait forcer tout le monde utilisant Ethereum à passer à un nouveau système plus efficace. «Il est à peu près garanti que les mineurs continueront à exploiter Ethereum sous sa forme actuelle», déclare de Vries, soulignant les millions de dollars que les mineurs d’Ethereum ont déjà versés dans leurs installations.

Pour l’instant, l’engouement pour la NFT de cette année semble destiné non seulement à alimenter les fermes de serveurs avides de charbon des plaines du Texas au Caucase, mais aussi à alimenter une nouvelle vague de battage médiatique autour des crypto-monnaies plus largement, incitant à la création d’une exploitation minière encore plus massive et gaspilleuse. opérations. Pourtant, le récent boom augmente la prise de conscience du péage environnemental de la crypto, et il y a une chance que l’activisme puisse conduire à un réel changement – mais beaucoup sont sceptiques sur le fait que suffisamment de choses seront faites à temps. «C’était un jeu», dit Mora. «Cela tourne au désastre.»