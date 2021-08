L’art pour le changement : la toile de l’artiste devient le support pour mettre en évidence les problèmes et donner un sens à la pandémie

L’exposition a commencé le 18 avril de cette année et devait durer jusqu’au 18 juillet.

Une gamme variée de vestes colorées est tissée sur une planche de bois avec leurs cintres poussant comme des points d’interrogation. L’acrylique sur bois de Helna Merin Joseph s’intitule Points d’interrogation. « L’œuvre soulève des questions sur la vie des femmes dans cette société », explique Joseph, artiste participant à l’exposition d’art contemporain Lokame Tharavadu (Le monde est une famille) à Alappuzha, Kerala.

L’exposition a commencé le 18 avril de cette année et devait se dérouler jusqu’au 18 juillet. Cependant, grâce à la deuxième vague de la pandémie, elle a dû fermer 12 jours seulement après son ouverture. Mais la semaine dernière, le gouvernement de l’État a assoupli les restrictions et l’exposition a repris à partir du 14 août. Elle se déroulera désormais jusqu’au 30 septembre de cette année.

Plusieurs œuvres de l’exposition, surnommée la plus grande exposition d’art contemporain jamais réalisée en Inde, traitent de l’inégalité des sexes et de l’injustice qui rongent le tissu social du 21e siècle. Des talents émergents comme Joseph (un maître des beaux-arts de la Sarojini Naidu School of Arts and Communication, Hyderabad) et des noms établis comme Jalaja PS font partie des 267 artistes participant à Lokame Tharavadu, qui a été organisé par la Fondation de la Biennale de Kochi (KBF). “J’ai la chance d’avoir des parents qui sont professeurs d’art et qui me soutiennent, mais pour de nombreuses femmes du Kerala, leur carrière se termine lorsqu’elles se marient”, explique Joseph, qui a commencé sa série en bois sur les problèmes des femmes en deuxième année à l’école d’art. .

Inégalité de genre et injustice

Dans une autre œuvre de Jaya PS, basée à Kochi, une femme est accroupie sur le sol avec un poisson entre les dents, au milieu d’un réseau d’objets ménagers. Le motif, représentant la violence domestique, persiste dans deux autres peintures du même artiste. Tensing Joseph, basé à Thiruvananthapuram, connu pour ses travaux sur la crise agraire, met l’accent sur la contribution non reconnue des femmes dans le travail agricole dans une œuvre montrant trois femmes avec des pelles et une hache. L’artiste visuelle contemporaine basée à Kochi, Bara Bhaskaran, met en évidence le rôle non reconnu des travailleuses en fibre de coco dans la révolte historique de 1946 contre l’État princier de Travancore (qui ne voulait pas rejoindre l’Union indienne) dans le Chambers of Amazing Museum.

« Je le vois comme un problème de femmes. Chaque fois qu’il y a une guerre ou une lutte, cela affecte davantage les Dalits et les arriérés, ainsi que les femmes et les enfants », explique Bhaskaran à propos du soulèvement de 1946 au cours duquel 400 personnes ont été tuées. « Malheureusement, le passé colonial de l’Inde n’est pas bien documenté dans les beaux-arts », ajoute-t-il. Le travail de Bhaskaran, qui se concentre sur les travailleurs du coco dans la région d’Alappuzha (appelée la capitale du coco de l’Inde), reflète également les conséquences désastreuses de la pandémie sur l’industrie du coco, en particulier ses travailleuses.

Kajal Deth, qui vit à Cherthala près d’Alappuzha, capture la détresse dans le secteur de la fibre de coco de la région dans ses œuvres sur le site du New Model Society Building. «Notre communauté et notre vie sont centrées sur la fibre de coco», explique Deth à propos du tissage du fil d’or, une activité dans laquelle des familles entières sont engagées. « Chaque membre de la famille travaille dans la filière coco et les petits tisserands sont durement touchés par la crise », ajoute-t-elle.

Organisée par le président de la KBF et artiste Bose Krishnamachari, l’exposition, hébergée dans des godowns de coco de l’époque coloniale de la ville portuaire d’Alappuzha, utilise des médiums allant de la peinture à la performance et de la sculpture à l’installation dans une impressionnante échelle de créativité à la fois esthétique et philosophique. . Il existe des œuvres qui abordent la crise climatique, et donnent également un sens à une pandémie sans précédent. Plusieurs bâtiments patrimoniaux, appartenant à des usines de coco publiques et privées, ont été transformés en lieux à couper le souffle pour l’exposition, visant à rassembler des artistes du Kerala travaillant et vivant dans le pays, ainsi qu’à travers le monde.

Changement climatique et développement

Sajith Puthukkalavattom, dont les peintures traitent de la violence contre les femmes et la nature, choque les spectateurs avec l’image puissante d’un pic accroché à des troncs d’arbres déracinés transportés par un camion. Dans une autre de ses œuvres exposées, un œuf d’oiseau est placé au centre d’un cercle formé de rondins d’arbres abattus.

La peinture de Shijo Jacob, basée à Alappuzha, montre un gros camion transportant toute une vallée d’une nature immensément abondante contre un ciel azur parsemé de nuages ​​blancs. « Les travaux réalisés ne pouvaient ignorer les profondes blessures béantes faites à la surface de la terre par des machines monstrueuses, me rendant méfiant à l’idée de développement, tout en me demandant à quel prix cela était promis », lit-on dans la déclaration de l’artiste de Jacob.

La pandémie de coronavirus a poussé de nombreux artistes installés dans leurs studios à s’engager de manière créative avec la communauté. “Je fais des murs en règle générale pour travailler tranquillement, mais j’ai perdu cette exigence pendant le verrouillage”, explique Siji Krishnan, artiste participant à la première édition de la Biennale de Kochi-Muziris en 2012. “Au lieu de cela, je me suis retrouvé à dialoguer avec des gens dans le quartier. J’ai fait des portraits d’une mère et de son enfant dans une maison voisine pour exprimer la légèreté de l’âme », ajoute Krishnan.

Dans son installation sur le site de l’Eastern Produce Company, un ancien entrepôt de coco, Vipin Dhanurdharan revisite l’exode des migrants pendant le verrouillage national l’année dernière. Intitulée Rest in Peace, l’installation est une réplique de la voie ferrée d’Aurangabad, dans le Maharashtra, montrant la mort tragique de 16 travailleurs migrants qui dormaient sur la voie après avoir parcouru des centaines de kilomètres à pied pour rejoindre leurs villages du Madhya Pradesh. Dhanurdharan s’est rendu à Aurangabad pour visiter le site de la tragédie et s’est rendu dans leurs villages du Madhya Pradesh pour rencontrer leurs amis et leurs familles.

« Les ouvriers étaient fatigués et dormaient sur la voie lorsqu’ils se sont fait écraser », raconte l’artiste, qui vit à Fort Kochi. Pourquoi retournons-nous toujours à la maison ? est un documentaire de 83 minutes sur le parcours de l’artiste pour comprendre les contradictions sociales et les réalités entourant la mort des 16 travailleurs migrants à Aurangabad. “C’est une contradiction entre les fatigués et les privilégiés”, déclare Dhanurdharan à propos de son œuvre, une déclaration puissante sur l’écart toujours croissant entre les riches et les pauvres, exacerbé par la pandémie.

Interview : Bose Krishnamachari, artiste et commissaire d’exposition

« La pandémie a offert une grande opportunité de créativité »

Le président de la Fondation de la Biennale de Kochi, Bose Krishnamachari, est bien connu dans les cercles artistiques pour son soutien aux jeunes artistes émergents, trouvant des opportunités d’exposer leurs œuvres. Il y a dix ans, il a créé l’histoire en créant d’abord, puis en organisant la première biennale du pays à Fort Kochi, qui est devenue l’un des lieux d’art contemporain les plus influents au monde. Lorsque la pandémie a frappé l’Inde, Krishnamachari a voyagé pour rencontrer des artistes à travers le pays pour les soutenir et offrir la guérison à une société paralysée grâce à l’art. Le résultat a été Lokame Tharavadu, une exposition de plus de 2 500 œuvres de 267 artistes à Alappuzha, Kerala. Krishnamachari a parlé avec Faizal Khan de l’exposition et de l’importance de l’art en temps de catastrophe. Extraits édités :

Comment la pandémie a-t-elle affecté les artistes et les galeries en Inde ?

Les artistes sont certainement touchés, mais les galeries ont fait des affaires en ligne. Selon les rapports, le marché international de l’art en ligne est passé de 6 % avant la pandémie à 12,6 % pendant la pandémie, ce qui est énorme. L’année 2020 a enregistré la vente la plus élevée sur le marché international de l’art. Toutes les grandes galeries faisaient d’énormes affaires. En Inde, je sais que beaucoup de gens achètent de l’art depuis un an et demi. Je n’ai eu aucun problème à vendre mes propres œuvres.

Certains gouvernements d’États ont fourni une aide financière aux artistes dont les moyens de subsistance ont été affectés pendant la crise de Covid-19. Est-ce suffisant pour les aider ?

L’aide financière est passée par des académies comme celles des domaines de la littérature, des beaux-arts et des arts de la scène. Alors que les artistes sont heureux de recevoir toute sorte d’aide des académies, ce genre de financement ne devrait pas être fait à mon avis. Si vous voulez vraiment aider les artistes, ce n’est pas la bonne façon de le faire.

Existe-t-il des initiatives de la communauté des artistes ou d’organisations pour apporter leur soutien?

Pendant la récession de 2008-09, on m’a posé la même question. Je pense que les artistes sont nés dans des moments comme ceux-ci. La période de pandémie a offert une grande opportunité pour la créativité. C’est un grand moment pour un artiste, que ce soit dans l’art numérique, les médiums augmentés ou la réalité virtuelle. La diversité des pratiques de l’exposition Lokame Tharavadu reflète cette réalité. Les inventions sont toujours imprévisibles. Mais apprendre est nécessaire quand on parle de création artistique. C’est aussi le moment des conversations. Avant, j’écoutais des artistes confirmés. Maintenant, j’écoute aussi la jeune génération d’artistes.

Comment Lokame Tharavadu aide-t-il la communauté et la société des artistes ?

La question à laquelle j’ai été confronté pendant la pandémie était : quelle est la meilleure chose que vous puissiez faire pour le peuple ? J’ai pensé à une exposition d’artistes contemporains du Kerala qui vivent dans l’État, ainsi que dans le reste du pays et à travers le monde. L’idée a trouvé un soutien immédiat du gouvernement et de la communauté des artistes. Je n’avais jamais réalisé qu’il y avait des espaces aussi incroyables à Alappuzha comme l’Aspinwall House (le principal lieu de la biennale) à Fort Kochi. C’était l’occasion d’offrir la guérison à la société.

Par son ampleur et sa diversité, l’exposition est l’une des plus grandes expositions d’art contemporain en Asie. Bien que nous ayons dû fermer l’exposition seulement 12 jours après l’ouverture en avril, l’exposition a suscité un intérêt remarquable en Inde et à l’étranger, grâce aux médias sociaux. L’exposition a repris à partir du 14 août et se poursuivra jusqu’au 30 septembre après que le gouvernement de l’État a assoupli les restrictions la semaine dernière. J’ai reçu un appel de New York ce matin me demandant si certaines œuvres étaient encore disponibles à la vente. Des demandes de renseignements viennent du monde entier. L’art fait l’objet de discussions partout dans le monde bien plus qu’avant la pandémie.

Faizal Khan est indépendant

