L’art qui intervient: un concours d’art pour faire campagne pour un changement radical dans la lutte contre les violences sexuelles

Eye and Hands, une peinture numérique de Bhaswati Konwar, étudiante du NIFT-Delhi, figurait parmi les 25 nominés au concours Art for Freedom

Une écolière flotte dans les airs contre un œil géant dans le ciel transpercé du haut par une paire de mains tendant la main pour l’aider. La peinture numérique représentant ces images frappantes par une jeune artiste reflète le manque de volonté de la société et le crime léthargique combattant par le système contre les cas croissants de violences sexuelles contre les femmes en Inde.

La peinture fait partie des plus de 100 entrées à Art for Freedom, un concours d’art national en ligne pour aider à changer la façon dont la société traite les survivants de viol. À bien des égards, l’œuvre d’art représente également le besoin criant de moderniser les enquêtes et la collecte de preuves par la police, dont l’absence est souvent citée comme la principale raison du bilan épouvantable du pays en matière de condamnation pour viol.

«Aujourd’hui, nous vivons dans une société moderne où tout est avancé, et nous avons besoin de tout ce qui est nouveau et high-tech pour soutenir notre vie», déclare Bhaswati Konwar, étudiante en troisième année en design de cuir au National Institute of Fashion Technology (NIFT), Delhi, qui a créé l’œuvre numérique qui était l’un des 25 nominés pour le prix Art for Freedom.

Organisé par le cabinet de conseil américain Gordon Thomas Honeywell Government Affairs et Ogilvy India en partenariat avec UN Women India, la campagne Girl Up de la Fondation des Nations Unies, NIFT Delhi et Symbiosis Institute of Business Management (SIBM), Pune, le concours d’art vise également à souligner le besoin. pour la collecte de preuves ADN pour garantir un taux de condamnation de 100% dans les affaires de viol.

«La majorité des acquittements dans les affaires de viol sont dus à un manque de preuves. Étant donné que le viol est de par sa nature un crime privé, les preuves, plus encore les preuves ADN, deviennent extrêmement importantes pour la preuve », a déclaré l’avocat principal de la Cour suprême, Pinky Anand. «En 2016, une étude a révélé que 83% des hommes (accusés dans des affaires de viol) sont acquittés à Delhi», ajoute-t-elle. Selon un rapport du National Crime Record Bureau pour 2019 publié l’année dernière, une femme est violée toutes les 16 minutes en Inde.

L’utilisation de preuves ADN dans les cas de viol a été un processus lent dans le pays. «Bien que les volumes de tests se soient améliorés au fil des ans, le rythme de l’adoption de la criminalistique ADN reste lent», déclare Tim Schellberg, fondateur et président de Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs, qui a été consulté par plusieurs pays sur la législation et les politiques à mettre en place. ou élargir les bases de données ADN des délinquants criminels. «Les raisons vont de la faible sensibilisation au manque de formation du personnel de police et des médecins légistes sur la collecte et la conservation des échantillons. L’infrastructure de test est encore inadéquate compte tenu de la taille de la population indienne et du nombre de crimes violents chaque jour », ajoute-t-il.

L’Inde s’achemine vers la création d’une banque nationale d’ADN pour moderniser la lutte contre la criminalité, mais une législation proposée en 2017 est toujours en suspens. Le projet de loi de 2019 sur le règlement de la technologie de l’ADN (utilisation et application) a été renvoyé à un comité permanent du Parlement suite à des craintes d’abus de caste et de religion. «Le profilage ADN est devenu une preuve très importante dans la détection de crimes comme le viol et le meurtre. Le gouvernement indien a présenté un projet de loi au Parlement pour promulguer la Loi sur l’ADN. Cela rationalisera l’ensemble du processus d’analyse de l’ADN », déclare JM Vyas, vice-chancelier, National Forensic Sciences University, Gandhinagar, Gujarat.

«Certaines grandes affaires comme Nirbhaya ont été créditées d’un excellent travail médico-légal. Cependant, de tels exemples sont très vastes. Nous n’avons vu qu’une poignée de cas très médiatisés faisant bon usage des preuves ADN et cela aussi dans les grandes villes où la police est mieux formée et équipée », explique Schellberg.

La campagne Art for Freedom fait partie de l’initiative de sensibilisation citoyenne # DNAFightsRape – Save the Evidence lancée le 25 novembre 2019, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, en partenariat avec la police de Delhi, l’AIIMS et ONU Femmes Inde. «L’objectif était d’éduquer les gens sur leur rôle dans la sauvegarde des preuves ADN cruciales dans les affaires d’infraction sexuelle et de viol afin de renforcer le système de justice pénale indien», déclare Ameeta Vasudeva, responsable nationale des relations publiques et de l’influence, Ogilvy Inde, qui a créé le # DNAFightsRape – Save les campagnes Evidence and Art for Freedom.

Le monde de l’art s’intensifie pour diffuser le message. Changer la mentalité de la société pour arrêter de blâmer et de honte les survivants de viol et de les aider à se battre pour la justice a été ramené à la maison dans le concours Art for Freedom. «En tant que société en général et les hommes en particulier, nous devons changer leur position sur l’état d’esprit», déclare l’artiste Hanif Kureshi. «La créativité est un outil puissant pour changer ce récit», ajoute Kureshi, membre du jury du concours qui s’est terminé le 15 avril.

Les jeunes répondent à l’appel au changement. «Quand on la voit embrasser son petit ami / Quand elle est juste en train de déguster une glace par une chaude journée / Quand elle répare son sari alors que le vent souffle / La laisse tranquille… Mais quand les monstres se débrouillent avec elle / Quand elle est battue et meurtrie partout / Quand ils ignorent ses cris et ses appels et crient «NON!» / Ne la laissez pas seule », lit Alone, un poème du SIBM, l’étudiante de Pune Prerna Ramesh qui a remporté le troisième prix du concours.

Faizal Khan est pigiste

