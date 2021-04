L’art rencontre la boxe pour le bien des jeunes à Bayamón, Porto Rico

Simplement une œuvre d’art, c’est ainsi que nous devons décrire le club de boxe de Monterrey à Bayamón, puisque les couleurs et les visages de plusieurs des principaux champions du monde que Porto Rico a donnés ornent sa façade, rendant ce gymnase unique et spécial.

Emilio lozada

“Cette idée est née, car je voulais faire une peinture murale devant le gymnase avec les visages de plusieurs champions du monde”, a déclaré Emilio ‘Millo’ Lozada, entraîneur et administrateur du gymnase. «Nous avons cherché quelqu’un qui pourrait nous aider. Ils ont mentionné Don Rimx, qui est un cheval quand il s’agit de peintures murales, mais j’ai vraiment pensé qu’il serait impossible de compter sur ses services ».

«La bonne chose était qu’il était déjà au courant du travail que nous avons fait avec les jeunes et la communauté ici à Monterrey Boxing. Quand nous l’avons approché, sans réfléchir, il s’est mis à notre disposition et nous a littéralement donné son art. Je voulais simplement une peinture murale avec divers champions, mais il a proposé un autre concept et en a fait une œuvre d’art. “

Don Rimx

Né dans le complexe résidentiel Nemesio Canales à Hato Rey, l’artiste international Edwin David Sepulveda Cruz, plus connu sous le nom de Don Rimx, n’a pas hésité une seconde à faire don de son talent au profit de la jeunesse, du sport et de la communauté.

“Millo fait un travail sincère pour la communauté de Monterrey et ses environs, qui ne peut certainement pas passer inaperçue et vous devez tendre la main pour aider”, a déclaré le muraliste de profession et diplômé de l’école des arts plastiques de San Juan. Don Rimx . «J’ai vu cette initiative, animée par l’autogestion, qui m’a« pompé »de pouvoir contribuer».

«Nous avons cherché des matériaux, je suis parti d’Orlando et nous avons commencé à travailler. Nous avons pris la décision non seulement de faire une peinture murale, mais nous avons également mis la main sur toute la salle de sport. J’ai essayé d’en faire une source d’inspiration pour les enfants. Une visite visuelle, qu’ils ont eu cette expérience de connexion avec l’art. Ils se sont impliqués avec moi dans le processus et c’était très agréable. C’est l’un de mes objectifs, transmettre ce message avec mon art, que les gens comprennent que les bonnes personnes sortent des hameaux, que des progrès peuvent être réalisés et que nous allons de l’avant », a-t-il conclu.

Cotto-Tito

L’art de Don Rimx a quitté l’archipel portoricain et a atteint New York, Los Angeles, Miami, le Mexique, le Panama, l’Équateur, l’Espagne, l’Allemagne, Israël, entre autres. Actuellement, l’artiste portoricain travaille sur l’une de ses œuvres au musée Las Américas dans le vieux San Juan.

De son côté, Lozada espère que cette nouvelle image du gymnase donnera encore plus de force au travail qu’il fait depuis plus d’une décennie avec la jeunesse de Porto Rico.

Camacho-Benitez

«Il y a 13 ans, nous avons fondé ce gymnase du Monterrey Boxing Club afin de travailler avec les jeunes des communautés qui nous entourent», a déclaré Lozada, qui a également sa société ‘Millo Boquillas’, créant des protège-dents pour les athlètes. “C’est une mission que je me suis fixée pour les aider à pratiquer le sport, et ainsi les éloigner de la rue.”

Bryan chevalier

«Avec beaucoup de travail et de dévouement, nous avons réussi à établir une bonne réputation, réalisant que des boxeurs comme Bryan ‘Chary’ Chevalier et José ‘Cheito’ Román, qui étaient enclins à tomber dans de mauvaises étapes, réalisent des choses positives dans la boxe professionnelle. Par exemple, j’ai un bon groupe de jeunes gars qui ont emboîté le pas et nous réussissons à faire de bonnes choses avec eux. C’est une nouvelle impulsion pour continuer à motiver ».

Le club de boxe de Monterrey est situé sur la 21e rue de l’urbanisation Rexville à Bayamón. Pour plus d’informations sur le gymnase et ses services, vous pouvez appeler le 787-962-4501

(Photos: Jonathan Gaudier)