L’art rupestre le plus ancien au monde, altéré par le changement climatique: tout ce qu’il faut savoir

Changement climatique et patrimoine: Le changement climatique et la dégradation de l’environnement ont un impact sur le patrimoine humain. Les chercheurs ont découvert qu’en raison de la dégradation de l’environnement, l’une des pièces les plus précieuses et les plus anciennes du patrimoine humain – les peintures rupestres dans les grottes du sud de Sulawesi en Indonésie qui remontent à l’ère du Pléistocène il y a entre 45000 et 20000 ans – est en train de s’altérer rapidement. , selon un rapport dans IE. Le rapport sur cette question a été publié par les chercheurs dans Scientific Reports, qui est publié par Nature Research.

Pourquoi ces peintures rupestres sont-elles importantes?

Le rapport indique que pas moins de 11 abris sous-roche et grottes situés dans la région de Maros-Pangkep à Sulawesi ont été examinés par une équipe composée de spécialistes conservateurs, de scientifiques archéologiques et de gestionnaires du patrimoine d’Australie et d’Indonésie. Parmi les œuvres d’art trouvées dans la région, il y a un pochoir à main d’il y a près de 40000 ans que les chercheurs considèrent comme le plus ancien pochoir à main au monde. L’art a été créé en appuyant une main contre un mur de la grotte, puis en pulvérisant des pigments de mûrier rouge humides sur la main.

Non seulement cela, mais une grotte à proximité contient également la plus ancienne représentation picturale d’un animal au monde – une peinture verruqueuse d’un cochon datant d’il y a environ 45 500 ans. Le rapport a en outre déclaré que l’art rupestre de Sulawesi est antérieur à celui de l’Europe par un grand écart de temps.

Qu’ont trouvé les chercheurs?

Dans ces grottes, des flocons de roche ont commencé à se détacher de la surface de la grotte et, en les étudiant, les chercheurs ont découvert la présence de sulfate de calcium ainsi que de chlorure de sodium dans trois échantillons. Ces composés peuvent former des cristaux à la surface de la roche et les briser.

Des changements répétés d’humidité ainsi que de température dus à l’alternance de temps humide et sec provoquent la croissance de cristaux de sel sur les roches, et ce processus est connu sous le nom d’haloclastie. C’est à cause de ce processus que les œuvres d’art faites de pigments se décomposent, ont déclaré des scientifiques. Le fait que l’Indonésie ait également été confrontée à de nombreuses catastrophes naturelles ces derniers temps n’a fait qu’accélérer le processus de détérioration.

Les recommandations des chercheurs

À l’heure actuelle, ces grottes sont connues pour avoir environ 300 œuvres d’art, et d’autres sont en cours de découverte dans le cadre d’explorations, selon le rapport. Désormais, les chercheurs ont recommandé que les sites fassent l’objet d’un suivi régulier sur les plans physique et chimique, à l’instar des efforts déployés pour préserver les arts rupestres préhistoriques en France et en Espagne.

