L’article 230 nous oblige à affronter d’anciens défis dans un nouveau monde meilleur

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, Kalev Leetaru, membre de RealClear Media, se joint à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky pour discuter de son article « La transparence est la première étape vers la lutte contre la censure des médias sociaux ».

« Beaucoup d’organisations aujourd’hui qui disent » nous avons besoin de plus de censure, nous devons vraiment vraiment réprimer la parole « , ce sont les mêmes qui, au début du Web… ont dit » écoutez, nous ne pouvons pas avoir de censure du Web », a déclaré Leetaru. « Il y a ce genre de virage à 180 degrés fascinant et fascinant depuis les débuts du Web jusqu’à ce que nous en sommes aujourd’hui et je pense qu’il est vraiment important de comprendre comment nous en sommes arrivés là, car au final, cela nous rappelle en quelque sorte qu’il n’y a pas de chemin facile vers l’avant.

Leetaru a également expliqué l’histoire de l’article 230 et la tension croissante entre les gauchistes et les conservateurs sur la façon de traiter avec les sociétés de médias sociaux dont les politiques sont secrètes.

«Ces règles sont conçues pour protéger certaines communautés – à quelle fréquence ces règles se retournent-elles et nuisent-elles réellement aux communautés mêmes qu’elles sont conçues pour protéger? Si nous avions des données pour montrer si c’était le cas ou non, cela pourrait aussi vraiment changer la conversation. Parce que, encore une fois, à ce stade, l’entreprise nous dit de nous faire confiance… c’est une chose vraiment effrayante », a déclaré Leetaru.

https://mp3.ricochet.com/2021/10/mar.mp3

