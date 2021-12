L’article Ubisoft NFT vous oblige à jouer à 600 heures de Ghost Recon

Ne dites à personne que j’ai copié ceci gratuitement… Capture d’écran : Ubisoft / Kotaku

J’aimerais partir un week-end sans avoir à écrire ou à penser aux NFT, mais apparemment, nous vivons tous en enfer. Je veux dire, comment expliquer autrement un casque Ghost Recon NFT qui ne peut être acquis qu’après avoir joué au jeu pendant 600 heures ?

Le Wolf Enhanced Helmet A est un nouvel élément NFT pour Ghost Recon Breakpoint qu’Ubisoft vient de lancer aujourd’hui, dans le cadre de l’expérience en cours de l’entreprise avec la blockchain. L’éditeur ne vend pas ces articles numériques, mais les offre gratuitement aux joueurs qualifiés. Dans ce cas, pour obtenir ce « Chiffre » – le terme d’Ubisoft pour ces éléments de jeu NFT – vous devez avoir joué plus de 600 heures à Ghost Recon Breakpoint, un jeu de tir médiocre en monde ouvert.

Ce terrible scénario de cauchemar – demander à quelqu’un de jouer 25 jours à Ghost Recon pour obtenir un casque NFT d’apparence stupide – fait partie d’Ubisoft Quartz, une initiative NFT qui permet aux gens d’acheter des articles numériques artificiellement rares en utilisant la crypto-monnaie. Quartz permet aux joueurs d’acheter des chiffres, qui sont des armes, des véhicules et des produits cosmétiques dans le jeu, que les joueurs peuvent acquérir en nombre limité et vendre librement via leurs portefeuilles cryptographiques préférés. Le programme s’appuie sur Tezos, une monnaie de preuve de participation qui prétend être économe en énergie. Cependant, je soupçonne que 600 heures d’utilisation de votre console ou de votre PC consomment une bonne partie de l’énergie.

Au moment d’écrire ces lignes, les joueurs qui veulent ce casque et qui ont également joué plus de 600 heures de Breakpoint ont actuellement environ 110 heures pour saisir le casque gris et terne. Selon Ubisoft, il n’y a que 250 casques NFT disponibles.

Quant à ce que vous pouvez faire avec ce casque, vous pouvez… euh le porter dans le jeu. Je ne le ferais pas, ça a l’air ennuyeux. Et je ne veux plus jouer à Breakpoint. Ubisoft déclare également que ses NFT peuvent être vendus en dehors de l’écosystème Ubisoft comme un moyen de « accorder[ing] joueurs plus de contrôle que jamais. Je ne sais pas combien de personnes seront prêtes à vous payer de l’argent, même des pièces cryptées étranges, pour un chapeau fade qui ne peut être utilisé que dans un jeu de tir vieux de plusieurs années que personne n’a vraiment aimé, mais voilà. Considérez cela comme un investissement, je suppose.

Le prochain NFT d’Ubisoft, un pantalon, ne vous demandera heureusement que de jouer 100 heures de Breakpoint pour les récupérer. J’apprécie la miséricorde.