L’artisan de la paix Kate Middleton «espère une réconciliation» entre le prince Harry et William | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge pourrait mettre fin à la rupture présumée avec son jeune frère lorsque les deux hommes se rencontreront samedi lors des funérailles du duc d’Édimbourg. Kate aurait “l’espoir d’une réconciliation” malgré l’interview controversée de Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey.

Selon The Telegraph, la duchesse de Cambridge a parlé à des amis du désaccord présumé entre Harry et William et a dit à des amis qu’elle ne pensait pas qu’il était trop tard pour «les ramener».

On s’attend à ce que William et Harry se réunissent samedi pour marcher derrière le cercueil de leur grand-père.

Le couple marchera aux côtés de leur père, le prince Charles, dans le cadre d’une procession à Windsor.

Un expert royal a déclaré que les frères étaient prêts à revivre des moments émotionnels en se souvenant du moment où ils ont marché derrière le cercueil de leur mère avec le duc d’Édimbourg.

L’expert royal Penny Juror a déclaré à FEMAIL: «Ce sera probablement une période très émouvante et réfléchie pour toute la famille.

«Je suis sûr que marcher derrière le cercueil de leur grand-père ramènera des souvenirs difficiles pour William et Harry d’avoir perdu leur mère.

«Cela ramènera probablement des souvenirs difficiles pour leur père aussi.

«Et je suis sûr qu’aucun d’entre eux ne perdra de vue que la dernière fois qu’ils ont marché derrière un cercueil, le duc d’Édimbourg était là, marchant avec eux et leur donnant tout le courage dont ils avaient besoin pour passer la journée.

«Normalement, vous vous attendez à ce que cela se produise le long de la longue marche et à travers Windsor, mais cette année, cela ne peut pas arriver.

«J’espère, à la fin de la journée, que les gens la considéreront comme une journée très respectueuse et très sûre.

“Ce sera une journée très triste pour nous tous. Je pense que ce sera une journée assez émouvante et ce sera un grand moment national, car il fait une si grande partie de nos vies depuis très longtemps.”