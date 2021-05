L’artiste Ai Weiwei donne aux tasses à expresso Illy un soupçon d’art – WWD

L’artiste contemporaine provocante Ai Weiwei est la dernière artiste à être recrutée par Illy pour concevoir des tasses à expresso.

Ses tasses Illy Art Collection feront leurs débuts le 19 mai. Naturellement, le spécialiste du café italien âgé de 90 ans estime que le café ne doit pas être simplement une expérience communautaire mais multisensorielle. Illy pense que le café doit être expérimenté avec les cinq sens, le toucher de la tasse et son design étant primordiaux à cet égard.

Les tasses à expresso empruntent aux «Vases colorés» d’Ai Weiwei, qui consistaient à prendre des vases néolithiques et à les éclabousser dans des pots de peinture. Imaginez des soucoupes et les intérieurs de tasses à expresso éclaboussés de couleur.

En s’associant à Ai Weiwei, la société italienne semble prendre des risques en termes de croissance future. Illy l’a reconnu dans le matériel de presse lié au lancement prochain. La société ne semble pas intimidée par le risque potentiel de s’aliéner la Chine, qui est l’un de ses marchés à la croissance la plus rapide.

Ai Weiwei n’était pas disponible pour une interview, selon une porte-parole d’Illy.

Le projet de tasse à espresso n’est que la dernière entreprise qu’il a entreprise. Le 15 mai, le centre culturel Skirball présentera «Ai Weiwei: Trace», qui vise à relayer le courage en réponse à l’autoritarisme. L’artiste dissident a été arrêté en Chine en 2011 pour avoir planifié une fête pour marquer la démolition de son atelier de Shanghai. L’exposition sera présentée à Los Angeles jusqu’au 1er août.

Son nouveau mémoire «1000 ans de joies et de peines» doit sortir en novembre avec une couverture qu’il a conçue. Cet automne, l’artiste lancera également Circa, une plate-forme organisée pour l’art numérique, et il dévoilera une collection en édition limitée de foulards et de sacs avec Taschen.

Carlo Bach, le directeur artistique d’Illy, dirige le projet de collection d’art de la marque depuis ses débuts il y a près de 30 ans. L’approche multisensorielle de la consommation d’espresso reflète l’idéologie d’Illy selon laquelle une tasse de café n’a pas le même goût pour deux personnes différentes.