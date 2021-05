L’artiste Cody Choi “ fait la satire de ‘NFT Art’ Mess ‘avec un prix de 70000 ETH

Compartir

Source: AdobeStock / kozorog

Un artiste numérique asiatique de premier plan nommé Cody Choi a mis un prix de 70000 Ethereum (ETH) sur une œuvre d’art numérique disponible sous forme de jeton non fongible (NFT) dans le but de souligner les particularités du marché NFT, qu’il prétend “c’est un désastre”.

Choi, 60 ans, et également photographe contemporain de renom, a représenté la Corée du Sud à la Biennale de Vienne 2017. Il expose actuellement son travail au festival Art Basel Hong Kong, qui se termine ce week-end.

Et c’est là que, selon Chosun, il a inclus une œuvre NFT de son propre nom, Animal Totem – Stolen Data – Tiger # 00 pour un prix incroyable. S’il trouve un acheteur, son travail, aux prix actuels d’Ethereum, atteindrait 188 millions de dollars et battrait le record de l’œuvre numérique la plus chère jamais vendue.

Mais Choi a déclaré qu’il cherchait à commenter l’état du secteur NFT, expliquant:

“Je voulais satiriser le monde de l’art [y su relación con] les NFT à un prix absurde. “

Choi a déclaré que l’art numérique a été balayé dans l’engouement NFT et a déploré le fait que les œuvres “maintenant appelées ‘art NFT'” utilisent simplement “des techniques pour numériser un [obra de arte] réel et le transférer sur un ordinateur “. ou, alternativement,” dessiner avec des stylos numériques “.

Il a continué:

“Peu importe comment vous le regardez [el arte NFT], cela n’a pas de sens en tant qu’art numérique. Malgré le fait que le secteur soit un désastre, le montant d’argent qui y est entré continue de croître. “

Et Choi a averti que l’engouement pour NFT avait le potentiel de nuire au monde de l’art à long terme, demandant: “Si cette situation continue de se dérouler, quel avenir pour les jeunes artistes?”

Les commentaires de Choi interviennent des semaines après que le peintre britannique David Hockney, aujourd’hui âgé de 83 ans, ait rejeté les NFT comme étant l’œuvre des «arnaqueurs et escrocs internationaux».

Hockney a demandé: «Que possédez-vous [los compradores]? Réellement je ne le sais pas “.

Hockney, s’exprimant sur le podcast Waldy and Bendy’s Adventures in Art en avril, a également évoqué le record de 69 millions de dollars de NFT de l’artiste Beeple Everyday: The First 5000 Days, déclarant:

“J’ai vu les photos, mais, je veux dire, elles ressemblaient à de petites choses idiotes.”

En mars, le comédien britannique John Cleese a également tenté de satiriser le monde de la NFT en dessinant une image du pont de Brooklyn et en affirmant que son «alter ego» avait un «pont à vendre» à des acheteurs crédules.

La pièce s’est finalement vendue pour un peu moins de 18 ETH.

