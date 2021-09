L’artiste de découpe de Seattle Rudy Willingham fait équipe avec le chanteur Lil Nas X pour la première incursion de TikTok dans les NFT

Une découpe de Lil Nas X d’une création en stop-motion de Rudy Willingham. (Photo de Rudy Willingham)

Rudy Willingham, l’artiste de Seattle connu pour ses découpes colorées en stop-motion sur les réseaux sociaux, s’associe au rappeur/chanteur Lil Nas X pour sortir le tout premier NFT de TikTok.

Willingham compte 4 millions de followers sur la plateforme vidéo et est devenu viral cet été avec un morceau qu’il a réalisé pour la chanson de Nas X “Montero (Call Me By Your Name)”. La vidéo a été réalisée à partir de 81 découpes du chanteur placées sur différents arrière-plans et photographiées par Willingham.

L’édition unique Lil Nas X TikTok NFT, ou jeton non fongible, sera mis en vente lundi dans le cadre d’une collection appelée TikTok Top Moments, comprenant “six vidéos TikTok d’importance culturelle de certains de nos créateurs les plus aimés”, la société a déclaré dans un article de blog jeudi.

TikTok a déclaré que Nas X “a cassé Internet” avec sa chanson et Willingham l’a à nouveau cassé avec sa création vidéo, que TikTok a qualifiée de “kaléidoscope hypnotique de couleurs et de sons”.

@rudy_willingham81 cadres imprimés, découpés et tournés à huis clos ! Bon mois de la fierté à tous ! #lilnasx #pridemonth #foryourpride #prideanthems♬ MONTERO (Appelez-moi par votre nom) – Lil Nas X

Willingham a déclaré à . dans une interview par e-mail qu’il était extrêmement curieux de l’espace NFT depuis un certain temps, mais qu’il souhaitait que sa première goutte soit au bon moment avec les bons partenaires.

« Cette opportunité s’est présentée et j’étais comme : « PARFAIT ». Ça y est », a déclaré Willingham.

Willingham, un ancien . Geek de la semaine, s’est fait un nom dans la ville et sur Internet avec ses découpes uniques d’icônes de la culture pop. Il est également un DJ et musicien à succès, et un ancien pilote de drone dont les images des sphères amazoniennes ont attiré l’attention en 2017. TikTok a catapulté sa portée.

“Il est difficile de dire à quel point cela compte pour moi”, a déclaré Willingham à propos de son succès viral. «Lorsque la pandémie a frappé, j’ai perdu presque tous mes clients publicitaires du jour au lendemain. J’avais un bébé en route et aucun chèque de paie en vue.

EN RELATION: Mettre le Nirvana dans NFT : le photographe Charles Peterson puise dans ses archives grunge pour ses débuts numériques

Il a dit qu’il pensait que son rêve de diriger sa propre entreprise de publicité était terminé, et il a postulé pour des emplois de débutant dans les médias sociaux dans une tonne d’entreprises technologiques locales. Mais il n’a même pas pu obtenir d’interview. Il a donc commencé à créer du contenu TikTok.

« Les choses ont explosé très vite. Cela a changé ma vie », a déclaré Willingham. « Leur algorithme est absolument incroyable pour connecter les créateurs à un large public, et maintenant je peux faire de l’art pour gagner ma vie ! Incroyable.”

Certains des clients de Willingham incluent T-Mobile, Whole Foods, ESPN, Microsoft, United Airlines, Adidas, Amazon Prime Video et d’autres. Il appelle son travail « des publicités que les gens veulent voir, pas à voir ».

La vidéo Nas X et ses autres créations sont souvent un processus très fastidieux, avec l’impression, le découpage et la photographie. Cela peut prendre jusqu’à deux semaines, “selon le nombre de nuits blanches que ma femme et moi passons”, a-t-il déclaré.

Les NFT sont des certificats de propriété virtuels qui sont enregistrés dans le cadre d’un réseau informatique blockchain et ont déclenché un engouement parmi les collectionneurs et les passionnés de crypto-monnaie.

Les NFT TikTok seront disponibles sur Ethereum et seront alimentés par Immutable X, qui promet des NFT neutres en carbone à une époque où l’impact environnemental des transactions alimentées par la blockchain a suscité des inquiétudes.