L’artiste de la plateforme à 360 degrés Republik acquiert la vedette X

Plate-forme d’artiste complète à 360 degrés Artist Republik a officiellement acquis la plate-forme de collaboration à distance Featured X – le dernier se déplacer dans une expansion continue des services d’artistes.

Artist Republik annonce aujourd’hui cette acquisition de haut niveau, qui fait suite au lancement du service de commentaires d’artistes Elite Reviews. L’artiste Republik, dont le siège est à Providence, dans le Rhode Island, a précisé que la communauté de créateurs talentueux de Featured X continuera à fournir des opportunités de collaboration à la demande aux artistes rock (alternatifs, métalliques et indépendants) et à se diversifier dans de nouveaux genres tout en restant fidèle à sa vision initiale.

“Featured X est un ajout incroyable à la famille Artist Republik!” Nick Cianfaglione, PDG de Artist Republik, a déclaré à DMN. «Entre l’équipe derrière et tous les artistes en dehors de la communauté Featured X; la plate-forme Featured X amplifiera la mission de Artist Republik pour permettre aux artistes du monde entier de prendre le contrôle de leur carrière, d’établir de multiples sources de revenus fiables et d’ouvrir de nouvelles opportunités qui n’existaient pas auparavant.

L’acquisition, à l’instar de l’accord susmentionné impliquant Elite Reviews, est la dernière d’une série de mesures conçues pour renforcer les offres de Artist Republik et son statut de centre de services aux artistes à croissance rapide (DMN travaille avec Artist Republik pour briser tous les nœuds de son modèle à 360 degrés, alors restez à l’écoute pour une plongée plus approfondie sur cette entreprise émergente rapide). De plus, la collection toujours croissante d’actifs d’Artist Republik semble bien placée pour attirer des créateurs supplémentaires, à la fois en raison de l’accent mis sur la collaboration à distance et du pivot de l’industrie plus large vers des services accessibles, rentables et basés sur des concerts.

S’appuyant sur ce point, toutes sortes de musiciens, des experts de styles spécifiques aux vétérans de The Voice et bien d’autres encore, se tiennent prêts sur Elite Reviews pour offrir aux artistes vedettes de demain des critiques constructives, des analyses techniques et des encouragements qui pourraient les aider à faire leur carrière. au niveau suivant. Featured X, pour sa part, compte actuellement au nord de 700 chanteurs, près de 200 guitaristes, quelque 135 batteurs et près de 100 bassistes, par exemple.

Et du côté créatif, il convient de mentionner que les fondateurs de Featured X, Jeff Menig (directeur marketing chez The Masquerade) et Ryan O’Leary (bassiste pour “ Fit For a King ”) ont développé le service pour débloquer des opportunités de revenus pour les musiciens de rock, en plus d’aider les artistes du genre à embrasser la collaboration. Certains observateurs ont noté que les créateurs de rock hésitent relativement à capitaliser sur des outils technologiques de pointe, par rapport aux créateurs d’autres genres.

De cette manière, les ressources substantielles et la communauté importante de Artist Republik devraient aider Featured X à atteindre son objectif initial et enregistrement réalisations encore plus importantes.

Certes, Artist Republik dessert actuellement plus de 80 000 artistes indépendants, en plus de maintenir un réseau de plus de 2 000 professionnels de l’industrie. Les offres de la plate-forme comprennent des outils de marketing, des actifs de découverte des fans, des options de marchandise sans risque, des choix de gestion des contrats / paiements, un service de distribution à guichet unique, et bien plus encore.

De plus, Artist Republik a obtenu des investissements de l’associé général fondateur de Benchmark Capital David Beirne, du professionnel réputé de la gestion de patrimoine Humble Lukanga, et d’autres. Par conséquent, l’entreprise âgée d’un an à peine a indiqué qu’elle entendait poursuivre son ambitieuse expansion dans les mois à venir, et il vaudra la peine de suivre les mesures impliquées.

Il va sans dire que l’industrie de la musique a considérablement évolué ces dernières années, au bénéfice particulier des fans. Désormais, cette évolution a un impact matériel sur les artistes et la manière dont ils donnent vie à leurs œuvres.