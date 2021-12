L’artiste d’enregistrement D’usé Saida est là pour prendre le contrôle de l’industrie de la musique

Les gens parlent souvent de diligence et de dévouement pour réussir, mais personne ne mentionne le courage et la concentration.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur D’usé Saida.

Il faut beaucoup de courage pour poursuivre sa passion et surmonter tous les défis. Rester concentré sur votre objectif compte également lorsque vous choisissez la bonne carrière pour vous-même. Le chanteur et auteur-compositeur D’usé Saida est le package complet ici. Elle est une mine de talents qui grimpe au sommet de l’industrie grâce à son travail acharné, sa persévérance et son courage. Venant d’une petite ville pour vivre à New York, pénétrer l’industrie n’a pas été facile pour elle, mais elle fait ses preuves avec son talent naturel et sa grâce.

Née à Pittsfield et élevée dans une ferme du Massachusetts, D’usé Saida savait qu’elle n’était pas censée être moyenne depuis son enfance. Son vrai nom est Hanna Dus, mais elle a adopté D’usé Saida comme nom de scène comme une pièce de théâtre sur son nom de famille d’origine et « Saida », qui signifie chasseresse chanceuse. Elle veut que les gens sachent qu’elle est entrée dans l’industrie pour présenter une musique de tueur qui captivera le public comme jamais auparavant. Depuis l’enfance, D’usé Saida aime la musique mais était trop timide pour chanter devant sa famille. C’est pourquoi elle n’a jamais manqué une seule occasion d’assister à un cours de musique supplémentaire à l’école, ce qui a grandement contribué à bâtir une base solide pour sa carrière.

D’usé Saida a joué de plusieurs instruments de musique dans son enfance, comme la guitare, le piano et le violon. Elle fait partie de Select Chorus depuis la deuxième année et n’a pas cessé de chanter depuis lors. En grandissant, D’usé Saida a décidé de poursuivre sa passion en tant que profession, mais sa ville natale dans le Massachusetts avait peu d’opportunités pour elle de grandir. Après son université, elle a déménagé à Brooklyn, New York, et a commencé à vivre seule, essayant constamment de naviguer dans l’industrie.

Influencée par des artistes populaires comme Erykah Badu, MIA et Amy Winehouse, D’usé Saida savait qu’elle serait imparable si elle continuait à travailler sur ses compétences. La pop est le genre dominant de Saïda, mais elle aime ajouter une touche de R&B et de néo-soul à sa musique. En novembre 2019, Saida est entrée dans l’industrie de la musique avec son premier single, « Toxic ». Le morceau groovy avec des airs entraînants a recueilli de nombreuses critiques positives de la part des passionnés de musique de tout le pays. Le succès retentissant de sa première sortie a ouvert la voie à six autres singles à succès au cours des deux prochaines années.

Son premier clip, « Madame Ponsardin », a été un succès retentissant dans tout le pays. La chanson a été inspirée par « Other Side of the Game » d’Erykah Badu. Depuis lors, ses clips n’ont fait que s’améliorer, grâce à son incroyable équipe de stylistes, producteurs et photographes, comprenant des noms éminents comme Marc Baptiste, Cavier Art, Ebony Brown, LaChaleur et bien d’autres. D’usé Saida a écrit des paroles pour la célèbre artiste Serena Rigacci, qu’elle considère comme une étape importante dans sa carrière.

Parce qu’elle croit en la création d’une musique intemporelle, la qualité a toujours été une priorité pour D’usé Saida. Elle a hâte de sortir plus de singles uniques dans les années à venir. D’usé Saida a collaboré avec de nombreux artistes populaires de l’industrie pour présenter bientôt à ses fans quelque chose de captivant.