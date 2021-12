L’artiste dominant de Chicago Bryan Michael partage sa sagesse

Crédit photo : Bryan Michael

C’est dommage que certaines personnes pensent encore que le talent est tout ce dont ils ont besoin pour réussir dans la musique.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Bryan Michael.

Malheureusement, c’est beaucoup plus complexe et exigeant qu’il n’y paraît à l’œil. L’industrie de la musique est extrêmement compétitive et l’une des industries les plus difficiles à pénétrer. De nombreux autres facteurs entrent en jeu, s’additionnant pour créer le succès. Cela s’applique à tout le monde dans l’entreprise, y compris les producteurs, les gestionnaires ou les musiciens.

Mais cela ne signifie pas qu’il est impossible de percer dans la musique. Il y a des millions d’artistes à succès dans le monde qui vivent leur rêve. Pour vaincre les obstacles, tout ce dont vous avez besoin est de compléter votre talent avec un travail acharné, du dévouement et de la résilience, entre autres qualités. La plupart des artistes à succès peuvent témoigner de l’influence que ces attributs ont eue sur leur carrière. Bryan Michael, l’artiste dominant de Chicago, est l’un des meilleurs musiciens à succès dont vous pouvez apprendre.

Bryan a plus de 15 ans d’expérience sur la scène musicale. Il a débuté dans le domaine de la gestion et des relations avec les artistes, où il a excellé à en apprendre davantage sur l’industrie. Bryan a depuis lancé sa carrière d’artiste, se lançant dans une course décente pour devenir un nom de premier plan sur la scène musicale de Chicago. Il n’est pas seulement connu pour sa musique rafraîchissante, mais aussi pour sa grande éthique de travail. Bryan a fondé sa carrière sur l’authenticité et sur une excellente équipe de soutien.

Avec un tel cadre de soutien, Bryan est resté une force dominante pendant de nombreuses années sans jamais perdre de sa pertinence. Il a également travaillé avec de grands noms de l’industrie musicale mondiale, tels que French Montana, Lil Pump, Saint John, 50 Cent, Machine Gun Kelly et bien d’autres.

Bryan vit maintenant son rêve et il veut inspirer les autres à poursuivre le leur. Il croit qu’aucun grand rêve ne peut être réalisé tant que vous travaillez dur pour sa réalisation. Chaque opportunité qui se présente à vous peut être un tournant, et il est toujours important de les saisir au fur et à mesure qu’elles se présentent. Parfois, vous n’avez pas besoin de tout expliquer, car vous pouvez toujours trouver votre chemin au fur et à mesure que vous avancez.

Bryan conseille d’être patient et cohérent dans n’importe quelle industrie dans laquelle vous vous trouvez. Plus important encore, il trouve tout aussi essentiel de demander de l’aide, surtout lorsque vous avez l’impression d’avoir heurté un blocage. En dehors de cela, investir du temps dans votre entreprise ou votre artisanat. Si vous voulez vraiment avoir un impact sur votre entreprise, vous devez investir du temps, de l’énergie et de l’argent.

Bryan ajoute également l’importance de la créativité, de la concentration et de la discipline. Il raconte comment son manque d’intérêt pour les nouvelles idées et l’innovation l’a empêché de saisir de nombreuses opportunités. Il conseille à tout le monde d’embrasser le changement et d’évoluer avec la nature trépidante du monde moderne. Cela vous gardera dans l’entreprise et vous aidera à savoir quand il est temps de passer au niveau supérieur.

Bryan est maintenant impatient de faire évoluer sa marque musicale sur la scène internationale. Il souhaite étendre son influence au-delà du marché de Chicago et, espérons-le, toucher un public plus large.