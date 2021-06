L’artiste gospel Troy Anthony organise un événement de revival Juneteenth à New York ⋆ .

Juneteenth est l’occasion pour l’Amérique noire de connaître un renouveau et c’est pourquoi l’artiste Troy Antoine organise un concert de gospel axé sur l’apport de la guérison spirituelle par la musique dans la célébration des vacances de cette année.

Le natif de Louisville a grandi dans le Sud en célébrant les vacances que de nombreux Américains commencent tout juste à adopter. Mais après un an d’émotion intense et après avoir traité la mort de vies noires aux mains de policiers, Anthony a cherché à créer des hymnes pour d’autres cherchant à surmonter le traumatisme qui en a résulté.

Troy Anthony en répétition pour The Revival : c’est notre devoir au hangar pour Juneteenth. (Crédit photo : Mari Uchida)

«De très forts réveils ont été faits dans les communautés noires pour toujours, dans le but de: attendez, vous devez vous enregistrer, revenons à nous-mêmes pour nous rappeler pourquoi nous sommes ici comme nous nous y consacrons. Posons-nous ces questions. Redonnons nos vies », a expliqué Anthony.

Anthony a composé 13 chansons qui seront interprétées le Juneteenth à The Shed à New York, qui est un centre culturel à Hudson Yards qui a pour objectif de « construire une compréhension commune de notre monde en évolution rapide et d’une société plus équitable ».

Chaque chanson de la performance d’Anthony a été écrite dans le but de faciliter un collectif qui « parle[s] sorts dans l’air, pour que nous comprenions dans l’instant.

Pendant des générations, les communautés noires aux États-Unis ont utilisé la musique comme exutoire, thérapie et avenue pour transcender les obstacles à l’accès. Il est normal qu’Anthony ait choisi la musique comme forme d’art pour célébrer ce 15 juin, mais aussi pour reconnaître la douleur que la communauté a vécue au cours de la dernière année.

Une chanson en particulier, intitulée Say Her Name, est basée sur breonna taylorla mort de s’est produite à quelques minutes de la maison d’Anthony.

“Je veux respirer librement, je veux courir, je veux pouvoir faire ces choses et je veux que mon corps soit considéré comme saint”, a scandé Anthony en réfléchissant aux paroles de la chanson.

Des appels à la réforme de la police et des décès dus au COVID-19 à la lutte pour la préservation des droits de vote, la communauté noire est actuellement aux prises avec plusieurs fronts.

Les sélections de chansons d’Anthony visent ces pressions sur la communauté noire et mettent l’accent sur la musique comme source de libération.

«Je ne peux pas me débarrasser du fait que Breonna Taylor a été assassinée par des policiers de l’État. Et il n’y a rien que je puisse faire pour éradiquer cela. Cette douleur existe vraiment », a expliqué Anthony.

« Donc, ce que je vais faire, c’est le reconnaître et je vais essayer de vous montrer comment je m’en sors. Et puis je vais vous demander de vous engager dans un rituel qui peut vous aider à traiter si vous ne l’avez pas déjà fait.

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !