L’artiste Hip-Hop Gospel Jor’Dan se vante sur le morceau ‘My God’ ⋆ .

L’artiste Hip-Hop Gospel Jor’Dan sort “My God”.

* « J’ai inventé une chanson qui se vante de la bonté de Dieu avec moi, qui glorifie Dieu », a déclaré l’artiste Hip-Hop Gospel Jordan Armstrong à propos de son nouveau single “Mon Dieu” (Je suis béni frère). «Ça vient des réseaux sociaux. Les médias sociaux consistent à montrer ce que vous avez, à quoi vous ressemblez… Je le fais aussi. Alors j’ai inventé une chanson qui se vante de… Dieu.

“My God” est une ballade à saveur R&B, mais Jor’Dan est connu pour ses morceaux hip-hop rapides, tels que “You Should Know” et “I Got 2”. Il propose même des morceaux de gospel à saveur pop comme « Where You Are », mais sur le single « My God », il est entièrement R&B.

“Vous devez les rencontrer là où ils sont”, a déclaré Jor’Dan à propos de son ministère de la musique. « Je suis dans l’industrie depuis un certain temps maintenant. Chaque fois que je sors une nouvelle chanson, les gens pensent que je suis nouveau.

Cela pourrait être sa polyvalence et la façon dont il se mêle de manière experte à tous les genres. A chaque fois, il sonne comme un nouvel artiste. Le dernier album du chanteur/compositeur était « 52 Weeks of Summer » (2015).

“Je n’ai pas eu à les pousser”, a-t-il déclaré à propos de ses singles. “Les gens aiment les disques et veulent les jouer.”

Interrogé sur l’acceptation de la musique gospel qui sonne profane, Jor’Dan a ajouté : « J’ai l’impression que cela manque beaucoup à notre genre (Gospel). Pousser la chanson de cette façon affecte les gens en dehors de l’église. Le regard des chrétiens a changé. Ils me ressemblent.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : BANDE-ANNONCE : Taryn Manning joue une Karen de l’enfer dans le nouveau thriller original de BET, « Karen » (regarder)

Jor’Dan Armstrong, qui a grandi dans l’église, est également un acteur dont les crédits incluent la présentation du film Pureflex de God Not Dead 2. Il a travaillé avec Kierra Sheard et Demetria McKinney, nominées aux Grammy Awards. Jor’Dan a également joué en première partie pour des poids lourds comme Isreal Haughton, Mary Mary et Fred Hammond. www.JorDanArmstrongMusic.com

COLONNE SYNDIQUÉE : Eunice Mosley, MS, MBA, MPhil a un lectorat hebdomadaire estimé à plus de ¼ millions avec Le pouls du divertissement. Elle est également stratège en relations publiques et consultante en gestion d’entreprise chez Freelance Associates, et directrice des promotions (at-large) pour The Baltimore Times. www.ThePulseofEntertainment.com. ÉVÉNEMENTS: Conférence sur le divertissement « Uplifting Minds II » (ULMII), fondée par Eunice en 1999, est dans sa 22e année. Les prochains événements arrivent Los Angeles Samedi, 6 novembre 2021 via la visioconférence Zoom et Baltimore samedi 16 avril 2022 à via Zoom Conferencing présenté par Security Square Mall et The Baltimore Times. L’événement ULMII est un libre conférence de divertissement offrant une session de questions-réponses avec un panel de gestion d’entreprise, une vitrine de talents et un concours de talents (chant, écriture de chansons, danse et jeu d’acteur) où les artistes en herbe ont la chance de recevoir plus de 15 000 $ d’une valeur en prix/produits/services. Connectez-vous sur www.UpliftingMinds2.com pour plus d’informations ou à RSVP pour l’e-mail Zoom Access [email protected]

www.GoFundMe.com/Uplifting-Minds-II-Entertainment-Conference