L’artiste légendaire de Street Fighter II, Mick McGinty, est décédé

Mick McGinty, l’homme derrière l’emblématique SNES Combattant de rue II illustration de couverture, est décédé.

McGinty était un artiste immensément talentueux, comme en témoigne l’impressionnante collection d’œuvres sur son site personnel, mais pour les joueurs des années 90, sa sortie sera presque synonyme de couvertures de jeux vidéo.

Il est peut-être le plus célèbre auprès des fans de Nintendo pour avoir créé la pochette occidentale de la version SNES de Street Fighter II. Alors que de nombreuses personnes s’opposaient à l'”occidentalisation” des œuvres d’art à l’époque, il était très courant pour des entreprises comme Nintendo de commander des œuvres d’art entièrement nouvelles, mieux adaptées à une région particulière.

La couverture de McGinty – qui présente Chun-Li combattant Blanka sur le corps allongé de Ryu – est devenue l’une des couvertures de jeux vidéo les plus reconnaissables de tous les temps. L’association de McGinty avec Street Fighter se poursuivra avec Street Fighter II : Édition Champion sur Mega Drive / Genesis, Street Fighter II Turbo sur la SNES et Super Street Fighter II.

En plus de produire des œuvres pour la célèbre série de Capcom, McGinty a également créé les couvertures de Rues de Rage 2 et Rues de Rage 3, aussi bien que Enfant Caméléon et Force brillante. Le compte Twitter VGDensetsu a mis en place un excellent fil de discussion qui montre une partie du travail de McGinty dans le domaine des jeux vidéo :

Le fils de Mick McGinty vient d’annoncer sur Facebook le décès de son père. Il avait réalisé plusieurs illustrations liées aux jeux vidéo dans les années 90, notamment pour Street Fighter II, Streets of Rage 2 et 3, Kid Chameleon et Shining Force.

Parlant de l’engagement de ce père envers son métier, son fils Jobey McGinty a partagé le message suivant :

Mon père était un artiste incroyable, comme tout le monde le sait. Et à la manière d’un véritable artiste, il n’était également jamais satisfait de son travail final. Il y a quelques semaines à peine, il a déclaré qu’il avait besoin de “seulement une heure de plus sur quelques pièces” afin de “vraiment les finir”. Nous savions tous que ce n’était tout simplement pas vrai, cependant. Papa venait toujours visiter notre maison, voyait quelques-unes des peintures qu’il avait réalisées pour nous au fil des ans, et mettait son nez à environ un pouce de là et disait : “tu sais, Jobe, j’aurais aimé faire de ces bleus un un peu plus profond”, ou “vous savez, j’aimerais juste éclabousser un peu plus d’ombres sur cet arbre” ou “qui a vraiment besoin d’une nouvelle couche de vernis dessus”.

McGinty a été interviewé pour le prochain documentaire Street Fighter II Voici un nouveau concurrent, qui est actuellement dans les dernières étapes de sa campagne de financement sur Indiegogo. Il représentera donc l’interview finale de McGinty. Vous pouvez en voir une partie dans la bande-annonce ci-dessous, vers 1h15.

Tout le monde chez Nintendo Life aimerait transmettre nos salutations et nos pensées à la famille McGinty en cette période difficile.