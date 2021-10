L’artiste pop alternatif en plein essor keshi a partagé son dernier single « SOMEBODY » comme premier avant-goût officiel de son premier album à venir. Le projet, qui sortira via Island Records l’année prochaine, verra le musicien de Houston créer un mélange homogène de pop et de lo-fi.

« Avec ‘SOMEBODY’ et le prochain album dans son ensemble, j’ai senti qu’il était temps de changer le ton pour quelque chose de plus complet », a expliqué keshi dans un communiqué. « Tout cela dégage une confiance retrouvée que je pense que les fans seront rafraîchis d’entendre et de voir dans toutes les nouvelles vidéos. »

« SOMEBODY » arrive avec un clip sensuel réalisé par Sebastian Sdaigui. Le visuel place Keshi et une équipe d’invités dans un manoir plus grand que nature. La plupart des meubles sont recouverts de revêtements en plastique et il y a des moments horribles où un mystérieux brouillard entoure le chanteur alors que la foudre frappe à l’extérieur des fenêtres du sol au plafond.

« SOMEBODY » a été produit par Elie Rizk, qui dirigera l’album en tant que producteur exécutif. Keshi a d’abord taquiné le single sur TikTok en mai avant d’offrir un aperçu en juin et enfin de sortir la chanson. La piste représente un changement par rapport à la stylisation normale en minuscules de keshi de ses titres de chansons alors qu’il se lance dans une nouvelle ère de son art.

Plus récemment, keshi est apparu sur la bande originale de Shang-Chi et la légende des dix anneaux avec le morceau « War With Heaven ». La chanson apparaît vers la fin de la bande originale et a amassé plus de 6,7 millions de flux sur Spotify depuis sa sortie.

« Dans le passé, comme pour le disque de la trilogie et THE REAPER, j’identifiais quelque chose qui s’était passé dans ma vie ou dans la vie d’un ami, donc il y avait un événement spécifique. J’avais l’impression de raconter un peu des histoires », a déclaré Keshi aux fans lors d’une récente conversation sur Discord. « Avec ce disque, je l’ai abordé différemment dans le sens où c’était comme un aboutissement de sentiments. Des sentiments sur ce que je ressens à propos de keshi et de pouvoir vivre ce rêve fou. Mais aussi, il y a des sacrifices et des échanges que vous devez faire. C’est à propos de ma dispute avec ça.

Diffusez ou achetez le dernier single de Keshi « SOMEBODY ».