L’artiste qui a inondé les rues du baiser de Pelé

24/09/2021 à 08:00 CEST

Depuis plus d’une décennie, dans différents espaces publics de Sao Paulo, de manière stratégique, une composition photographique de Pelé peut être vue de dos, étreignant et embrassant des personnages emblématiquesc’est comme le Mona Lisa, Salvador Dalí, Marilyn Monroe, John Lennon, Batman, Amy Winehouse, WarsC3PO ou Chewbacca (de Star Wars), Bob Marley& mldr; Ce sont des affiches urbaines suggestives, dans un contraste de réalités, d’époques et de fictions qui atteignent l’objectif souhaité par leur créateur, le graphiste brésilien. Luis Bueno, pour provoquer le passant.

Son succès réside dans le choix de personnages forts, qui par eux-mêmes suscitent l’intérêt et ont le pouvoir d’attraction, mais qui, en juxtaposition et interaction avec l’image de Pelé dans le même contexte esthétique, ils multiplient leur force. Lorsque le talent se réunit, ses effets sont maximisés, dans un axiome qui peut également s’appliquer au football.La série ‘Pelé beijoqueiro’ (Pelé besucón) est née en 2009, lorsqu’un ami de Bueno lui a envoyé une photo d’O Rei, pendant son séjour dans le Cosmos, avec le boxeur Muhammad Ali. « Là, j’ai vu la possibilité de découper sa silhouette et de le placer enlacé qui je voulais & rdquor ;, explique l’artiste.

Bon fait exploser l’image de son compatriote le plus universel car «Pour moi, il est une figure centrale qui représente ce qu’est la culture brésilienne, la transformation de ce qu’était le Brésil tout au long du 20e siècle & rdquor;. Aussi, le baiser et le câlin est « Quelque chose de très brésilien & rdquor;.

O REI DU FOOTBALL ET ESPACES PUBLICS

Le football est l’une des principales expressions de la culture populaire au Brésil et Pelé en est la plus haute représentation. Personne ne doute de son règne, qui prend désormais les espaces publics dans une nouvelle dimension.

Pelé avec la Joconde

| Luis Bueno

“Je suis un artiste de rue – dit-il Bon – et l’art urbain croise le chemin que les gens font de la maison au travail. Cela me suscite beaucoup d’intérêt car qui n’aurait jamais mis les pieds dans un musée, maintenant s’arrête, regarde et réfléchit à ce qui s’y trouve & rdquor ;.

Après une décennie, ses compositions sont devenues l’une des images les plus représentatives du paysage urbain d’une mégapole dure, parfois trop grise, comme Sao Paulo., qui s’impose de continuer à être le moteur financier d’un pays continental, aujourd’hui à l’heure du naufrage moral, économique et sanitaire dû au gouvernement génocidaire de Jair Bolsonaro.

L’UNIVERSALISATION DE LA COMPOSITION

Tout comme cela s’est produit avec Pelé, sa version du “beijoqueiro” s’est inévitablement propagée dans tout son pays. A Santos, en 2015, il a illustré les extérieurs des Musée Pelé, où est à côté de Salvador Dalí, mais on le voit aussi à Rio de Janeiro – il ne faut pas oublier que Maracanã était l’un des décors favoris de Rei -, et dans les villes amazoniennes comme Belem et Manaus.

Et bien sûr, il a fini par avoir une dimension mondiale. La série a atteint les rues de Santiago, avec Pelé étreignant le poète Pablo Neruda et le président martyr Salvador Allende, à Buenos Aires et Córdoba (Argentine), à ​​Londres, à Paris, en Norvège… Génies et génies est un héritage qui ne se réduit jamais à un rectangle de jeu ou à un seul mur.