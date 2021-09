L’artiste sportif Efdot discute de ses cartes de baseball personnalisées, plus

For The Win présente une nouvelle série mettant en vedette des personnes dont le travail se concentre sur les éléments les plus créatifs du sport. Nous avons discuté avec plusieurs des plus grands artistes, auteurs et éditeurs qui contribuent à faire du sport un endroit plus beau.

NEW YORK – Eric Friedensohn n’a même pas eu le temps de s’énerver. Il était sur le point de prendre le monticule de Wrigley Field en juillet.

Mais ça n’allait pas être facile. Il n’avait pas lancé de balle de baseball depuis longtemps, et le monticule a l’impression d’être deux fois plus loin du marbre lorsque vous êtes soudainement devant une grande foule. Peu importait qu’il soit prêt. C’était enfin son heure.

“Je ne pense toujours pas l’avoir complètement traité”, a déclaré Friedensohn à For The Win. « J’étais ravi. J’ai été surpris. J’avais 15 minutes d’avertissement, donc j’avais un peu peur.

Le terrain n’était pas incroyable. Il a atterri à l’extérieur de la zone de frappe, et Clark, la mascotte officielle des Cubs qui attendait avec un gant derrière le marbre, n’a pas pu l’attraper. Pour un premier pitch cérémonial, cependant, ce n’était pas aussi embarrassant que quelqu’un comme 50 Cent ou le Dr Fauci.

Tout bien considéré, ce n’était pas un mauvais look pour Friedensohn, d’autant plus qu’il gagne sa vie en tant qu’artiste abstrait.

***

Friedensohn, également connu sous le nom d’Efdot, est un artiste visuel et directeur créatif basé à Brooklyn qui travaille avec des installations murales à grande échelle, des beaux-arts, des sérigraphies et des collaborations de produits. Il a quelques personnes employées dans son équipe dans son studio de Buschwick, qui, selon lui, fonctionne comme une “mini agence de création” qu’il dirige en tandem avec sa pratique des beaux-arts.

Il se décrit comme très axé sur la communauté et il a peint tous les types de peintures murales, atteignant aussi bien les petites entreprises locales que les petites entreprises voisines et aussi vastes que les espaces de co-working à travers le monde.

Un exemple de son état d’esprit axé sur la communauté comprend ses efforts pour amasser plus de 60 000 $ pour l’association caritative Bring Change 2 Mind (BC2M) avec les Cubs. Efdot lançait en fait le premier pitch à Wrigley parce que les Cubs lui avaient demandé de collaborer à une collection en édition limitée pour le Mois de la sensibilisation à la santé mentale. Le projet comprenait une sérigraphie et plusieurs vêtements. Il est également apparu sur le podcast du voltigeur de Chicago Ian Happ sur la santé mentale.

“Mélanger mon art avec le sport sur ce projet était vraiment intéressant pour moi parce que c’était doux et tendre”, a expliqué Efdot.

Lorsqu’il a rencontré For The Win, il était à quelques jours d’un projet pour l’association à but non lucratif New Heights NYC, un programme de développement des jeunes qui vise à autonomiser et à éduquer les enfants défavorisés. Une partie de son programme comprend des programmes de basket-ball parascolaires, et certains de ses anciens élèves notables incluent des joueurs de la NBA, tels que Precious Achiuwa, Moses Brown et Lance Thomas.

Pour ce projet particulier, Efdot installait une peinture murale pour la maison relocalisée de New Heights NYC qui allait bientôt ouvrir ses portes au Bedford Union Armory dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn. Le centre comportera plusieurs terrains de basket-ball flambant neufs et, grâce à son style énergique qui ressemble parfois à un quadrillage de la ville, sa peinture murale a partagé l’histoire de l’organisation.

Le thème principal de cette peinture murale est l’ascension, avec des escaliers comme motif commun. Il a inclus des clins d’œil amusants à New York comme une carte de métro, une grosse pomme et d’autres représentations de la communauté et de l’organisation New Heights elle-même.

« C’est notre nouvelle maison, nous voulions donc vraiment travailler avec un artiste qui pourrait venir et raconter l’histoire d’où nous avons commencé et où nous en sommes arrivés », a déclaré Ashley Faison, directrice du développement de New Heights. Pour la victoire. “Il a fait un beau travail en mariant les concepts de livres et de basket-ball, et cela se démarque tout de suite.”

Cette pièce est l’une des nombreuses qu’il a réalisées avec le sport comme sujet, une tendance de plus en plus populaire chez certains artistes. Efdot est l’un des nombreux artistes contemporains qui sont devenus connus pour faire de l’art sur le sport.

Comme beaucoup, le sport occupait une grande place dans la vie de Friedensohn lorsqu’il grandissait. Il a joué au baseball, au tennis et au football. Mais l’artiste basé à Brooklyn a décrit sa participation à l’athlétisme comme une relation amour-haine. À un moment donné, a-t-il dit, il avait l’impression de jouer plus pour ses parents que pour lui-même.

Il a commencé à se rendre compte que lorsqu’il trouvait plus de joie dans l’art – il s’est inspiré de sa grand-mère, qui fabriquait du vitrail comme matériau – et du skateboard. Finalement, il a complètement arrêté de jouer.

“Mais j’ai toujours aimé l’art du sport”, a déclaré Efdot, qui a déclaré qu’il appréciait la riche histoire du design, de la typographie et de la couleur sur les éphémères tels que les uniformes, les écussons, les épingles, les chapeaux et les tableaux de bord. «J’ai adoré la nostalgie de voir Brooklyn Dodgers dans le script. Cela me donne toujours une sensation très chaleureuse quand je [see] ces logos.

Même s’il ne jouait plus, il gardait encore de bons souvenirs de son enfance, comme lorsqu’il collectionnait des cartes de baseball avec son frère. Les deux vendaient des articles de leur collection à l’école pendant la récréation.

***

Tout a bouclé la boucle pour Efdot lorsque l’année dernière, il a été sélectionné comme l’un des 20 artistes présentés pour faire équipe avec la société de commerce de cartes de baseball Topps pour son projet 2020. Il se sentait vraiment chanceux, bien sûr, mais il savait que ce n’était pas le cas. va être une tâche facile. Il ne dessinait généralement pas de visages et n’avait pas prêté autant d’attention au baseball que lorsqu’il était plus jeune.

“J’étais assez nerveux à ce sujet”, a-t-il admis. «Mais ça m’a ramené. Cela m’a obligé à me replonger dans mes souvenirs d’enfance. C’était une chose tellement saine pour moi de faire pendant les premières parties de la pandémie. C’était un peu une évasion avec nostalgie.

Au début, parce qu’il ne voulait pas redessiner les joueurs et les représenter mal, il a surtout dessiné autour de leurs silhouettes pour créer un environnement ou un arrière-plan abstrait tout en laissant leurs photographies intactes.

Depuis lors, Efdot a présenté sa propre série dérivée qu’il a vendue via Topps dans laquelle il a rendu hommage à 10 stades emblématiques de la ligue. Ces sujets n’avaient pas besoin d’utiliser la forme humaine, ce qui lui a donné une plus grande liberté de création qu’il n’en avait avec l’effort précédent.

Après avoir terminé cela, il est maintenant l’un des plus de 50 artistes participant actuellement au projet 70 de Topps. Contrairement au projet 2020, où il a reçu des cartes à remixer, il dispose désormais d’une plus grande flexibilité créative pour concevoir n’importe quelle carte dans les 70 ans d’archivage. matériel dans les collections Topps.

Cette fois-ci, avec l’expérience accrue à son actif, il s’est davantage penché sur les illustrations. Il a également changé le fond de ses images du noir au blanc.

Pendant ce temps, avec les marchés en plein essor des NFT et la popularité quelque peu surprenante des cartes à collectionner remixées comme la sienne, il est plus clair que jamais que les gens aiment posséder des choses. Ces jours-ci, il réfléchit davantage à ses soumissions à Topps en termes de relation avec une série dans l’esprit d’un collectionneur.

Dans son processus de création, cela signifie faire autant de recherches que possible sur son sujet afin qu’il puisse ajouter des couches à la pièce. Il n’a pas autant d’espace pour ajouter autant de détails qu’il le ferait dans une peinture murale, mais il a pu rendre hommage à la tristement célèbre carte de Billy Ripken avec un gros mot dessus en se faufilant dans une référence sur sa carte pour Oriole Park à Camden Yards.

Bien sûr, Efdot a reconnu qu’il n’y a qu’un petit sous-ensemble de personnes qui aiment à la fois le sport et l’art, sans parler de son style artistique spécifique.

Mais une fois que ces personnes l’ont trouvé, il a pu cultiver une base de collectionneurs et les récompenser de manière unique. Une idée qu’il a exécutée était de vendre des cartes d’accompagnement – mettant en vedette sa propre propriété intellectuelle avec son personnage figuratif abstrait Blob original – qu’il a lui-même imprimé dans le Queens.

Le personnage de Blob apparaît à nouveau sur sa peinture murale à Crown Heights, cette fois en portant un uniforme de basket-ball arborant le n ° 8 sur le devant. Comme dans une grande partie de son travail, à la fois ludique et accessible, la figure évoque la fluidité et le mouvement dans une image par ailleurs statique.

“Je pourrais être moi-même, pleinement, mais aussi l’exprimer à travers le sport”, a expliqué Efdot. « J’aime trouver des moyens de développer mes propres muscles créatifs dans ce que je fais en dehors du sport tout en continuant à l’intégrer au sport. »

Il vise à prendre l’essence de son sujet et à le résumer à une icône, presque comme un logo dans le sport. Au fil du temps, il espère que les gens commenceront à associer ses créations à certains sentiments de leur propre vie.

Alors qu’il continue de perfectionner son style, dans toute sa pratique, Efdot cherche à créer des images suffisamment simples pour qu’elles soient facilement digestibles et reconnaissables tout en restant uniques et pleines de personnalité.

Par exemple, lorsqu’il a collaboré avec Topps, ses intentions étaient de s’éloigner de la photographie numérique ultra-élégante des cartes de baseball contemporaines et davantage vers le look illustré que l’on trouvait au dos des cartes de baseball dans les années 1950.

Un exemple récent de cela était sa carte pour Satchel Paige. Artistiquement, c’est l’une de ses pièces les plus réussies à ce jour car elle capture le mouvement reconnaissable qui se trouve à la fois dans la liquidation de tangage de Paige (où son bras fouette lors de la libération) et le marie au langage visuel du style emblématique et ondulé d’Efdot.

« C’est presque un clin d’œil dans chaque design », explique Efdot. “Pour moi, trouver cet équilibre a été amusant.”

Bien sûr, travailler avec Topps a également attiré un nouveau groupe de fans de sport vers son art. Pour certains, son style n’a pas résonné, et il a dit qu’il devait se forger une peau plus épaisse face à la critique.

Cependant, il a déclaré que l’écrasante majorité est favorable et comprend ce qu’il fait et comprend la vision. Les gens se posent des questions sur l’art et veulent savoir ce qui se passe ensuite. En fait, il a même vu des gens qui ont acheté ses cartes de baseball acheter l’une de ses pièces originales, comme un dessin au trait de la ville ou de l’un de ses personnages dans la nature.

“La passion du public est plus grande que tout ce que j’ai jamais connu auparavant”, a déclaré Efdot. “L’une de mes choses préférées est de voir ces collectionneurs de cartes de baseball devenir des collectionneurs d’art.”

