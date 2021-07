L’as anglais Jack Grealish montre sa classe en faisant don de chaussures de la finale de l’Euro 2020 à un jeune fan

in

Jack Grealish a conquis le cœur des fans anglais du monde entier après avoir fait don de ses chaussures à un jeune fan quelques instants après que l’Italie ait remporté le trophée du Championnat d’Europe.

Le capitaine d’Aston Villa est sorti du banc à Wembley dimanche soir, mais n’a pas été en mesure d’inspirer les Three Lions à la victoire.

La nation était à l’arrêt pour le plus grand match des Trois Lions en 55 ans et le premier étourdissement de Luke Shaw dans un Wembley à bascule a fait rêver les fans que le football rentrerait à la maison plutôt que d’aller à Rome.

Mais l’Italie a pris le contrôle de la finale de dimanche et a égalisé à juste titre grâce à Leonardo Bonucci, le match se prolongeant en prolongations et en tirs au but après s’être terminé 1-1.

Grealish, qui a fait l’objet d’un examen minutieux pour ne pas avoir décoché de tir au but, est devenu une icône pour les fans de football à travers l’Angleterre – même pour ceux qui ne connaissent pas le beau jeu.

Le joueur de 25 ans n’a peut-être pas gagné le nombre de minutes sur le terrain qu’il aurait espéré cet été, mais il a montré son humilité et sa classe en faisant don de ses chaussures et en posant pour des photos avec un jeune fan dans les gradins.

C’est Roy Keane qui a accusé l’ailier non-conformiste de ne pas être intervenu lorsque les Trois Lions avaient le plus besoin de lui, mais Grealish a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux.

Il a tweeté : « J’ai dit que je voulais en prendre un !!!! Le gaffer a pris tellement de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l’a fait ce soir !

« Mais je ne veux pas que les gens disent que je ne voulais pas prendre un peno quand j’ai dit que je le ferais… »