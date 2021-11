L’as belge a mis en garde Chelsea, Man Utd et Liverpool avec un reproche familier

La starlette du Club de Bruges, Charles De Ketelaere, a été invitée à retarder son passage à l’un des poids lourds européens pour éviter de caler dans les réserves.

Le joueur de 20 ans semble être la prochaine superstar belge après avoir impressionné pour le Blauw-Zwart au cours des deux dernières années. Issu du système des jeunes du club, le talentueux attaquant a fait ses débuts chez les seniors en septembre 2019. Il a effectué huit départs sur 13 matches de Pro League belge en 2019-2020.

Mais l’as né à Bruges a reçu le feu vert à 26 reprises la saison dernière lors de chaque match de championnat. Il a marqué quatre buts et compte 12 sur 89 apparitions toutes compétitions confondues.

L’international belge a également contribué 14 passes décisives et est sur le radar de plusieurs clubs. West Ham était lié le mois dernier via Calciomercato tandis que Liverpool, Everton et Manchester United seraient tous enthousiastes.

Il serait évalué à environ 22 millions de livres sterling – des frais qui briseraient le record de transfert belge. Mais cela ne poserait aucun problème pour aucun des clubs de Premier League mentionnés avec Chelsea qui serait également intéressé.

L’ex-international belge Marc Degryse a suggéré Leicester City pourrait être une option décente de retour en septembre. Et maintenant, l’ancien éclaireur Urbain Haesaert s’est demandé si De Ketelaere devrait envisager un déménagement si tôt dans sa carrière.

« Qu’un départ soit une bonne chose, j’en doute », a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws (via Sport Witness). « Mon principe a toujours été que vous n’êtes qu’un vrai joueur de première division après deux années réussies au plus haut niveau. Charles est un très grand talent, mais il doit encore évoluer.

« Si vous allez dans un grand club maintenant, vous devriez y voir les noms. Alors dis-moi à quelle place tu vas jouer.

« Bien sûr, son agent veut l’emmener à l’AC Milan, au Real Madrid ou à Chelsea. Mais à partir du banc, vous ne pouvez pas développer. Et ce serait très malsain pour sa carrière.

Sky la limite pour De Ketelaere – mais pas de précipitation

Il semble inévitable que De Ketelaere parte pour de nouveaux pâturages le plus tôt possible. Roberto Martinez lui a déjà remis deux sélections belges malgré ses jeunes années.

Il a répondu avec un but pour De Rode Duivels alors qu’ils s’inclinaient 2-1 contre l’Italie lors des barrages pour la troisième place de la Ligue des Nations. L’attaquant habile pourrait bien avoir le choix des meilleurs d’Europe.

Mais Haesaert lui avait conseillé de rester au stade Jan Breydel pendant encore 18 mois.

Il a ajouté : « Si j’étais Charles, je dirais à mon agent : ‘Donnez-moi le onze du PSG sur papier, vous les connaissez. Et dites-moi qui je vais jouer dans l’équipe.

« Cela s’applique également à l’Ajax, qui serait un très bon club pour Charles, compte tenu de la philosophie et du style de jeu.

« C’est pourquoi je conseille à Charles de rester au Club de Bruges pour une autre saison. C’est un très bon club, qui fonctionne à merveille.

