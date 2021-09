Las Blancas battu à El Derbi Madrileño 2-0

Le Real Madrid Femenino a été battu 2-0 à El Derbi Madrileño. Las Blancas a connu le succès en Europe contre Manchester City mais a connu des difficultés en Espagne, perdant ses deux premiers matches de la saison de championnat contre Levante et l’Atletico de Madrid.

Esther Gonzalez a créé la première occasion du match. Dans la deuxième minute, elle a reçu le ballon en haut de la surface et a foncé dans la surface. Esther a tiré sur le coin supérieur de la barre d’un angle serré.

Deux erreurs cruciales à l’autre bout verraient Las Blancas donner à l’opposition un but à la quatrième minute pour le deuxième match de championnat consécutif. Ivana Andres a été repoussée par Ajibade, qui a porté le ballon vers le but. La défense a récupéré rapidement pour la ralentir mais elle a laissé tomber sa passe à Barbara. Le milieu de terrain a traversé la surface et Kenti Robles l’a dirigé aux pieds de Deyna Castellanos. Elle a accepté le cadeau et a pris la tête d’Atleti.

Les mauvais cadeaux étaient le thème de la mi-temps pour Las Blancas. Le Real Madrid a donné le ballon à plusieurs reprises au milieu de terrain et a permis à Atleti de courir sur sa ligne arrière en transition. À la 39e minute, la tentative de passe en retrait de Kaci a été repoussée par Ajibade. Ivana Andres a été forcée à un tacle héroïque, empêchant Atleti de doubler son avance.

Le principal protagoniste de Las Blancas tout au long de la première mi-temps était Esther. Elle est tombée profondément pour faciliter la possession et a continué à apparaître dans la surface de 18 verges. Elle a sauvé sa volée bien frappée à la 16e minute et a joué un rôle essentiel dans la création d’une demi-chance pour Kenti Robles à la 36e minute.

Kosovare Asllani a remplacé le Real Madrid au début de la seconde mi-temps et son impact s’est fait sentir instantanément dans l’attaque et au milieu de terrain. Mais la défense a encore du mal. Babett Peter a donné le ballon à Thembi Kgatlana. Ivana Andres a lancé un défi de glisse pour empêcher un tir à courte distance. Peter était bien placé à la 53e minute et a dégagé ce qui aurait été un but sûr pour Las Rojiblancas.

Las Blancas a cherché à égaliser par Athenea del Castillo, Asllani et Esther. Ils ont poussé les chiffres en avant mais ont laissé de l’espace à exploiter à l’arrière. Kgatalana a causé beaucoup de problèmes à la défense du Real Madrid mais c’est Estefania Banini qui a doublé l’avance de l’Atleti.

Le compteur de Las Rojiblancas a attaqué au rythme à la 69e minute. Le Real Madrid a été complètement pris dans la transition et la défense s’est effondrée sur elle-même. Cela a laissé Banini sans marque en bas à gauche. Elle a reçu le ballon dans la surface et a passé son tir devant Misa.

Misa a fait un excellent arrêt contre un pour nier Kgatlana, qui a de nouveau été joué en transition. Las Blancas n’a pas pu tester Hedvig Lindahl alors que le temps s’écoulait et le match s’est terminé 2-0 en faveur de l’Atleti.

Las Blancas poursuit son début difficile dans la campagne Primera Iberdrola alors qu’il se rend à Tenerife le dimanche 26 septembre.