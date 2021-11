L’as d’Arsenal Katie McCabe devient la première athlète mondiale de la marque de football féminin Miss Kick

La star d’Arsenal et de la République d’Irlande, Katie McCabe, a signé avec la société de vêtements pour femmes Miss Kick en tant que première ambassadrice de renom.

Fondé par l’ancienne joueuse de Manchester City et de Liverpool Grace Vella, Miss Kick est un mouvement pour représenter le sport féminin et créer un changement social dans le football et la société au sens large.

Miss coup de pied

Katie McCabe est devenue la première athlète à représenter Miss Kick

Donnant aux femmes du monde entier crédibilité et confiance dans la pratique du sport qu’elles aiment, la marque de vêtements s’est développée rapidement depuis son lancement en 2018 et a maintenant nommé McCabe pour être la star de l’initiative.

Fier d’annoncer notre première athlète EVER Miss Kick. – Joueur de l’année 2020 des fans d’Arsenal ✅

– Le plus jeune capitaine d’Irlande

– Octobre, Joueur WSL du mois ✅

– But du mois d’octobre ✅

– Équipe PFA de l’année ✅

– Premier athlète MK😎 Bienvenue, @Katie_McCabe11 pic.twitter.com/ml9q5J4lYQ – MISS KICK (@MissKick) 21 novembre 2021

Ravi d’être devenu ambassadeur, McCabe a déclaré : « J’étais vraiment excité quand j’ai entendu parler des valeurs de la marque et à quel point Grace est passionnée par Miss Kick.

«Je me voyais dedans, surtout avec l’inclusion des filles dans le football. Quand je grandissais, il n’y avait jamais rien de tel, vous portiez des vêtements pour hommes, des chemises pour hommes. Donc, pour Miss Kick et Grace, entrer et s’établir sur le marché est fantastique.

En tant que plus jeune capitaine de la République d’Irlande et pionnière dans l’équipe première d’Arsenal, la joueuse de 26 ans est un visage actif dans la croissance du football féminin – le partenariat va de pair.

Miss coup de pied

McCabe a parlé de son enthousiasme pour l’accord

« Grace connaît les difficultés que nous avons parfois en tant que femmes dans le football et elle donne aux jeunes filles la chance de faire partie de quelque chose. Le travail qu’ils font dans la communauté est fantastique », a expliqué McCabe.

« En tant que footballeur professionnel et dans une équipe comme Arsenal et représentant la République d’Irlande, vous avez un devoir de diligence envers les jeunes joueurs. Vous devez être un modèle dans un sens et je pense qu’avec Miss Kick, c’est quelque chose de différent, c’est audacieux et c’est pourquoi je voulais vraiment en faire partie.

