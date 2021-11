L’as d’Arsenal lance une énorme réprimande à Tottenham; imperturbable par l’arrivée de grands noms

Le capitaine d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a attisé la rivalité dans le nord de Londres en déclarant qu’il préférerait « prendre sa retraite » plutôt que de jouer pour Tottenham.

Le joueur de 32 ans en est actuellement à sa quatrième saison complète pour les Gunners après avoir rejoint le milieu de la campagne 2017-2018. L’international gabonais a marqué 92 buts en 159 apparitions toutes compétitions confondues. Il a trouvé le chemin des filets 68 fois en Premier League et quatre fois cette saison.

L’un d’eux est venu contre les Spurs alors que l’équipe de Mikel Arteta a remporté une victoire 3-1 sur ses grands rivaux en septembre. C’était alors que Nuno Espirito Santo était à la tête de Tottenham.

Il a depuis été remplacé par Antonio Conte. Mais Aubameyang semble indifférent au changement de manager du club et préfère se concentrer sur Arsenal.

« Je m’en fiche. Je vais être honnête, je m’en fiche vraiment », a-t-il déclaré, selon The Mirror. « Comme, ce n’est pas mon problème. Vraiment. Pas de soucis, [we’re going to back ourselves] à coup sûr, à 100 pour cent.

Aubameyang a une médaille de vainqueur de la FA Cup à montrer pour son passage à l’Emirates Stadium. Bien que cela puisse sembler un mauvais retour pour un club de la taille d’Arsenal, le placard des Spurs est vide depuis plus d’une décennie.

Leur dernier succès remonte à la Coupe EFL 2007-2008 lorsqu’ils ont battu Chelsea 2-1 en finale.

Aubameyang n’aime pas Tottenham

Tottenham a essayé de signer Aubameyang en 2012. Et le tueur à gages d’origine française insiste sur le fait qu’il préférerait arrêter sa carrière plutôt que de jouer pour les Lilywhites s’ils revenaient.

« Je prendrais ma retraite, d’autant plus qu’il y a quelques années j’étais sur le point de signer pour Tottenham et à la fin je ne sais pas ce qu’ils ont fait », a-t-il ajouté.

« J’étais à Saint-Etienne si je ne me trompe pas, ou au début à Dortmund, je ne me souviens plus exactement. Je suis venu à [the training ground], je suis aussi allé au stade à White Hart Lane.

« Le lendemain, ils n’ont tout simplement jamais répondu, ils n’ont jamais rappelé, alors je me suis dit: » D’accord, pas de soucis. « »

Aubameyang a été critiqué dans les médias cette saison après une baisse de forme perçue. Son retour de but a plongé en 2020-2021, avec seulement 10 en championnat en 29 sorties.

Il a marqué 22 en 2018-2019 et la campagne suivante. Mais Arteta est satisfait que le talentueux attaquant soit contribue encore beaucoup pendant les matchs.

« Je n’irais pas aux buts, c’est encore une fois ce que Auba transmet sur le terrain », a-t-il déclaré. «Je n’ai jamais vu Auba transmettre ce qu’il fait maintenant. C’est un clic.

« En dehors des buts, la célébration quand ils mettent le ballon au fond des filets. Voyez-vous la façon dont il court, le but qu’il a pour appuyer sur le ballon et quand il le prend son mouvement, son lien, comment mène le jeu ?

