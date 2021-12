L’as d’Aston Villa se dirigera probablement vers la porte de sortie en janvier au milieu d’une mise à jour clé

Keinan Davis d’Aston Villa quittera probablement le club en janvier, pense Gabby Agbonlahor, en raison du nouvel accord accordé au jeune Cameron Archer.

Davis n’a joué que 11 minutes dans la première équipe de Villa cette saison. En effet, des blessures l’ont tenu à l’écart pendant une bonne période de la saison avant l’arrivée de Steven Gerrard au club.

L’absence de Davis a conduit à l’insurrection de Cameron Archer, 20 ans. Le jeune a marqué quatre buts seniors pour Villa cette saison, dont une balle de la tête contre Chelsea lors de la Coupe Carabao en septembre.

Archer a récemment été récompensé par un nouveau contrat au club. De plus, la légende du club Agbonlahor pense que cela conduira à plus d’apparitions en équipe première.

« Cameron Archer a bien fait quand on lui a donné une chance et a été récompensé par un nouveau contrat mérité. Je suis sûr qu’il sera intégré dans la première équipe et que Gerrard lui en donnera l’opportunité », a-t-il déclaré à Football Insider.

Cela aura un impact négatif sur le temps de jeu de Davis. En tant que tel, Agbonlahor pense qu’un prêt est la meilleure solution pour lui à l’avenir.

« Keinan Davis n’a pas beaucoup joué au football au cours des dernières années et il a besoin de sortir et de jouer à des matchs. Gerrard le saura », a-t-il déclaré.

« Je suis sûr que Keinan Davis est que l’un d’entre eux sera prêté, recevra quelques matchs et reviendra. »

En effet, un prêt au Championnat est peut-être sur les cartes, comme Nottingham Forest sont apparemment intéressés par Davis.

Un déménagement dans la forêt brûlante semble une excellente option pour le joueur de 23 ans. Les Reds n’ont perdu qu’un match depuis septembre, en tant que tel, Davis aurait une opportunité dans une équipe en pleine forme.

Davis parmi les mouvements potentiels de l’attaquant de Villa

Wesley Moraes est un autre attaquant de Villa probablement de nouveau en mouvement en janvier. Son prêt au Club de Bruges n’a pas vraiment abouti.

En effet, le Brésilien n’a joué pour Bruges que pendant 69 minutes cette saison.

Avec le prêt à Bruges ne récoltant pas les bénéfices espérés par aucune des parties, il est probable que Wesley sera à nouveau en mouvement en janvier.

Un retour dans son pays d’origine, le Brésil, pourrait être envisagé. Palmeiras est devenu une équipe intéressée à acquérir les services de Wesley en prêt.

En effet, une période de prêt réussie serait la clé pour qu’il retrouve ses marques après une blessure horrible.

