L’as de Chelsea a le choix à faire alors qu’une nouvelle tournure émerge dans la saga des contrats

Les rapports affirment que le défenseur Antonio Rudiger a de nombreuses options qui s’offrent à lui et pourrait même rester à Chelsea si les pourparlers s’avèrent fructueux.

Le joueur de 28 ans est avec les Blues depuis quatre ans après que Chelsea a payé à Roma environ 29 millions de livres sterling en juillet 2017. Il a signé un contrat de cinq ans à Stamford Bridge et il lui reste un an à courir. Il a été rapporté par Sky Sports en juin que l’international allemand cherchait désespérément à signer une prolongation de contrat.

Cependant, les Londoniens de l’ouest semblait indifférent à l’idée et les pourparlers ont été reportés à l’été. Le demi-centre géant a connu beaucoup d’action sous Thomas Tuchel dans la seconde moitié de la saison dernière.

Il a commencé 19 matchs de Premier League et a aidé le club à terminer dans les quatre premiers. L’ancien as de Stuttgart a joué les 90 minutes complètes alors que Chelsea battait Manchester City en finale pour remporter la Ligue des champions.

Mais des rapports récents ont suggéré que le demi-centre pourrait opter pour un nouveau défi loin de la capitale. Sky Sports rapporte que Rudiger « évalue ses options » avant un éventuel changement de club.

Il sera libre de discuter avec des clubs étrangers d’un éventuel accord de pré-contrat en janvier. Et on pense que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont enthousiastes.

Il y a aussi une faible chance qu’il puisse partir avant la fermeture du mercato d’été. Mais le bouchon né à Berlin a révélé plus tôt cette semaine que le dialogue sur un renouveau a maintenant commencé.

“Comme je l’ai dit auparavant, je voulais me concentrer sur l’Euro, puis après mon retour, les pourparlers pourront commencer”, a-t-il déclaré. « C’est ce qui s’est passé pour l’instant. Les pourparlers ont commencé et nous verrons ce que le temps apportera. »

Tuchel fait allusion au nouvel accord Rudiger

Tuchel a fait confiance à Rudiger et lui a donné beaucoup de temps de jeu au cours des derniers mois de 2020-2021. Le tacticien allemand a été impressionné par son compatriote.

Et parlant la saison dernière, il a soutenu l’homme avec 45 sélections en Allemagne pour gagner un nouveau contrat.

“Rien n’est mieux que ce qu’il fait maintenant pour un nouveau contrat”, a déclaré Tuchel. « S’il veut avoir un nouveau contrat, il a tout notre soutien pour rester au club.

« Il parle avec ses performances. Il a été incroyable depuis le premier jour.

Chelsea lance sa campagne de Premier League avec la visite du Crystal Palace de Patrick Vieira samedi.

