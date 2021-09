L’as de Chelsea Antonio Rudiger pourrait devenir l’un des défenseurs les mieux payés de l’histoire avec la Juventus et le Bayern Munich intéressés par un transfert gratuit

in

Le toujours fiable Antonio Rudiger de Chelsea pourrait quitter le club après cinq saisons et devenir l’un des défenseurs les mieux payés du football mondial.

L’international allemand a négocié un accord avec les Bleus mais il n’y a pas encore d’accord.

Rudiger a joué un rôle clé dans le succès de Tuchel et il sera sans aucun doute déçu de le voir partir

Avec un an restant sur son contrat actuel, il pourrait quitter le club en tant qu’agent libre l’été prochain.

Selon le Mirror, Rudiger pourrait avoir l’opportunité de gagner un salaire de 400 000 £.

Compte tenu de leur histoire de recruter des joueurs gratuitement ces derniers temps, le Bayern Munich et la Juventus souhaitent tous deux obtenir ses services et pourraient être en mesure de lui payer le gros lot.

Cependant, il est toujours possible qu’un accord se concrétise si les deux parties parviennent à s’entendre sur les chiffres.

Romelu Lukaku est actuellement le plus gros revenu du club, remportant apparemment 325 000 £ par semaine, et on pense que l’offre de Rudiger était de 130 000 £ par semaine.

. – .

Rudiger a l’air de vouloir un salaire similaire à celui de Lukaku

Si les deux parties ne parviennent pas à un accord, le défenseur central est libre de parler à n’importe quel club étranger à l’ouverture du mercato, le 1er janvier.

Le manager du Bayern, Julian Nagelsmann a même mis de l’huile sur le feu en parlant de son admiration pour le joueur.

“Je ne suis généralement pas un grand fan de parler de joueurs qui sont sous contrat ailleurs, et d’ailleurs, nous sommes en dehors de la période de transfert”, a-t-il déclaré précédemment.

«Je parle de lui maintenant en tant que fan de football parce qu’il est un international senior allemand.

«Il a fait un super développement. Thomas [Tuchel] l’a extrêmement bien géré – il était encore sur la touche à Chelsea il y a un an et est maintenant certainement l’un de leurs joueurs les plus décisifs. “

.

Peu de gens peuvent prendre le dessus sur Rudiger

Avec Rudiger prêt à terminer son séjour à Stamford Bridge, Matthijs De Ligt pourrait le remplacer, selon les rapports.

N’ayant pas réussi à faire atterrir Jules Kounde dans le mercato estival, les Bleus devraient chercher ailleurs et ont sélectionné le Néerlandais comme cible principale.

Il aurait une clause libératoire de 130 millions de livres sterling, mais pourrait être disponible pour moins que cela.

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici