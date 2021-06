L’as de Chelsea Antonio Rudiger salue trois «guerriers» après la victoire finale de l’UCL .

Antonio Rudiger était «fier» de l’impressionnante victoire finale de Chelsea en Ligue des champions (Photo: .)

Antonio Rudiger a salué Cesar Azpilicueta, Reece James et Ben Chilwell comme des “guerriers” après le triomphe de Chelsea en Ligue des champions.

Le but de Kai Havertz en première mi-temps a propulsé les Bleus vers une victoire 1-0 sur Manchester City lors de la finale européenne le week-end dernier à Porto.

La défense de Chelsea a fonctionné admirablement depuis l’arrivée de Tuchel en janvier et ils ont encore impressionné à l’Estadio do Dragao, contrecarrant les champions de Premier League Man City en 90 minutes.

«Nous avons tous bien fait. De l’avant à l’arrière, tout le monde a bien défendu », a déclaré Rudiger sur le site officiel de Chelsea.

«Mais en fin de compte, nous, les défenseurs, sommes la dernière ligne, nous devons donc bien faire le travail et nous l’avons fait parfaitement.

‘[Andreas] Christensen est venu et il était directement dans le jeu, [Cesar] Azpilicueta était un guerrier, Reece [James] était un guerrier, [Ben] Chilwell était un guerrier. C’est ainsi que nous devions être et j’en suis fier.

L’international allemand Rudiger a maintenant remporté la Ligue des champions, la Ligue Europa et la FA Cup à Chelsea.

Après avoir remporté le plus gros prix du football de club, il a ajouté: “Cela me rend fier. C’est quelque chose que je ne pouvais pas imaginer, mais maintenant c’est enfin vrai et il me faudra quelques jours pour le réaliser.

«Je pense que contre une équipe comme celle-ci[ManCityvousdevezsouffrirVoussavezqu’ilsaurontleballonvoussavezquevousallezsouffriretvousdevezvousypréparer[ManCityyouhavetosufferYouknowthattheywillhavetheballyouknowthatyouwillsufferandyouhavetobereadyforit

“Et les chances que vous avez, vous devez les achever, et nous savions que nous allions en avoir la chance.”

