L’as de Chelsea Christian Pulisic nomme le meilleur joueur de Premier League cette saison

Christian Pulisic a nommé le meilleur joueur de Premier League cette saison (Photo: Amazon Prime)

L’as de Chelsea Christian Pulisic a nommé le meilleur joueur de Premier League cette saison et a révélé son adversaire le plus coriace.

Pulisic connaît sa troisième campagne dans l’élite anglaise et estime que le héros de Manchester United, Cristiano Ronaldo, est le meilleur joueur qu’il a affronté depuis son arrivée à Stamford Bridge.

Mais l’international américain a salué l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah comme le meilleur joueur de Premier League cette année, après que l’Egyptien ait connu une forme record à Anfield.

Salah a marqué 22 buts en 24 matchs cette saison pour aider Liverpool à se hisser au deuxième rang du classement de la Premier League et à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Invité à nommer le meilleur joueur de Premier League cette saison, Pulisic a déclaré à Amazon Prime : » Je pense que si vous regardez notre équipe, il y a eu des performances incroyables, vous regardez Jorginho et N’Golo [Kante].

‘Mais c’est difficile de te disputer avec [Mohamed] Salah et ce qu’il a accompli. C’est aussi un gars au top.

À propos du meilleur joueur qu’il a affronté en Premier League, Pulisic a ajouté : » C’est difficile d’argumenter contre Cristiano Ronaldo, mais il y a beaucoup de meilleurs joueurs. Il est l’un des meilleurs pour le faire, mais il y en a tellement.

Pulisic a retrouvé Thomas Tuchel lorsque le patron allemand a succédé à Frank Lampard à Chelsea en janvier 2021.

Sous Tuchel, Chelsea a remporté la Ligue des champions la saison dernière, a atteint la finale de la FA Cup et s’est classé parmi les quatre premiers de la Premier League.

« Ça a été génial », a déclaré Pulisic. ‘J’ai évidemment joué avec lui [Tuchel] beaucoup, d’abord à Dortmund et maintenant ici. Il a construit une équipe très forte ici, donc c’est génial.

Chelsea est actuellement troisième du classement de la Premier League et affronte Aston Villa de Steven Gerrard le lendemain de Noël.

