L’as de Chelsea Reece James et les stars de Man United Luke Shaw et Harry Maguire se sont blessés pour inquiéter le manager anglais Gareth Southgate

L’as de Chelsea Reece James et les stars de Manchester United Luke Shaw et Harry Maguire ont tous été blessés samedi midi.

Cela représente une préoccupation majeure pour le sélectionneur anglais Gareth Southgate, ainsi que pour leurs clubs, avant les prochains éliminatoires de la Coupe du monde des Three Lions.

Shaw devrait manquer les matchs d’octobre pour l’Angleterre

James pourrait également être absent après avoir été forcé de partir

Maguire boitait aussi

Le produit pour les jeunes de Chelsea, James, a été retiré au milieu de la première moitié de l’affrontement entre son équipe et Manchester City à Stamford Bridge avec un problème apparent à la cheville.

Luke Shaw a également dû quitter l’action dans la première moitié du match de Manchester United contre Aston Villa avec un coup.

Maguire, quant à lui, est parti en boitant avec ce qui semblait être un problème de mollet juste après l’heure de jeu.

Le patron de l’Angleterre, Southgate, regardait Shaw et Maguire à Old Trafford et espère désespérément que les blessures ne sont pas graves.

Southgate avait l’air d’un homme inquiet

Il reste à voir quelle est l’étendue des blessures pour le trio anglais mais avec la trêve internationale si proche, leur participation pour les Three Lions est un doute.

L’Angleterre affrontera Andorre le 9 octobre et la Hongrie trois jours plus tard lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Bien que ce soit un coup dur pour James, l’Angleterre a la chance d’avoir plusieurs arrières droits exceptionnels et devrait pouvoir s’en sortir.

L’arrière gauche, cependant, est une autre histoire.

Tout au long de l’Euro 2020, Shaw a été un élément essentiel alors que les Three Lions ont atteint leur première finale de tournoi international depuis 1966.

Un but et trois passes décisives ont mis en valeur ses talents et Southgate, qui était au match, le manquera certainement s’il ne parvient pas à récupérer à temps.

Maguire, quant à lui, est l’un des joueurs les plus influents de l’équipe d’Angleterre.

