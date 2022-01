L’as de Chelsea Romelu Lukaku critiqué par Alan Shearer après que Thomas Tuchel a abandonné l’attaquant

Thomas Tuchel a abandonné Romelu Lukaku pour le choc de Chelsea en Premier League avec Liverpool (Photo: .)

Alan Shearer a critiqué Romelu Lukaku pour avoir rendu public ses frustrations à Chelsea et pense que Thomas Tuchel « a probablement fait la bonne chose » en laissant l’attaquant sur la touche pour le moment.

Lukaku, 28 ans, qui a rejoint Chelsea depuis l’Inter Milan pour un montant de 97,5 millions de livres sterling l’été dernier, a révélé qu’il » n’était pas satisfait » de sa situation dans l’ouest de Londres dans une interview explosive publiée par Sky Italia ce week-end.

Le Belge n’a pas non plus caché son ambition de revenir un jour à l’Inter qui, sans surprise, a touché une corde sensible à Stamford Bridge et Tuchel a ensuite laissé le record des Blues se retirer de son équipe pour affronter Liverpool, son rival pour le titre de Premier League.

S’exprimant après le match nul 2-2 de dimanche, l’entraîneur-chef de Chelsea a offert à Lukaku une bouée de sauvetage potentielle en soulignant qu' »il y a toujours un moyen de revenir en arrière », malgré la distraction indésirable que les commentaires de l’attaquant ont causée à un stade aussi crucial de la saison.

Il reste à voir si Lukaku reviendra dans le giron mercredi soir lorsque les tenants de la Ligue des champions affronteront Tottenham lors d’une demi-finale aller très attendue de la Coupe Carabao.

Discutant du traitement réservé par Tuchel à Lukaku lors du match du jour de la BBC, la légende de Newcastle et de l’Angleterre Shearer a déclaré: « Je pense qu’il [Tuchel] a probablement fait ce qu’il fallait.

«Nous ne savons pas ce qui a été dit à huis clos, si Romelu a parlé au manager. Si oui, qu’a-t-il dit ? A-t-il refusé de s’excuser ? A-t-il admis ce qui est sorti et cela a été sorti de son contexte ? A-t-il parlé à ses coéquipiers ?

« Gérer un club de football est déjà assez difficile. C’est encore plus difficile dans les circonstances actuelles car un manager ne sait pas ce qui se passe au jour le jour à cause du Covid-19. Il ne sait pas quels joueurs il a.

« Pour ajouter à cela, un autre problème auquel le manager doit faire face, il a mis son manager et ses coéquipiers dans une position très, très difficile dont ils n’avaient pas besoin. »

Shearer, le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League, a demandé pourquoi Lukaku avait choisi de rendre public son mécontentement plutôt que de faire part de ses griefs à son manager et à ses coéquipiers.

« Quoi qu’il en pense, il ne devrait pas en parler aux médias », a ajouté Shearer.

« S’il a un problème avec le système, ou ses coéquipiers, ou qui que ce soit, ou le club de football, alors allez le dire au manager et à vos coéquipiers.

« Vous ne devriez pas dire à un média quel est votre problème et quels sont vos problèmes. »

Sur Tuchel prenant en considération l’opinion de ses joueurs avant de laisser de côté Lukaku, Shearer a poursuivi: « Je comprends, je comprends et je pense que c’est la bonne décision. »

Shearer pense que Tuchel avait raison de laisser tomber Lukaku pour le choc de Chelsea avec Liverpool (Photo: .)

Jermaine Jenas a théorisé que Lukaku n’avait jamais été la signature de Tuchel en premier lieu en réfléchissant aux commentaires du Belge.

L’ancien milieu de terrain anglais a déclaré: « Ce qui m’inquiète parmi toutes les citations, c’est: » Je ne suis pas satisfait de la situation à Chelsea, c’est normal. Je pense que l’entraîneur a choisi de jouer un système différent.

«Cela me dit que Thomas Tuchel ne voulait pas de Lukaku, sinon vous achèteriez un attaquant de 100 millions de livres sterling pour construire votre équipe autour de lui.

« Cela ressemble à une signature de Chelsea plutôt qu’à une signature de Thomas Tuchel et cela a évidemment causé des frictions entre les deux et cela a ensuite conduit à une interview très peu judicieuse qui a causé ce problème. »

Mane a peut-être eu la chance de rester sur le terrain après une faute précoce sur Azpilicueta (Photo: .)

Un autre sujet de discussion majeur de l’affrontement des poids lourds de dimanche n’est intervenu qu’à la sixième seconde lorsque Sadio Mane a heurté le visage de Cesar Azpilicueta avec son coude lors d’un duel aérien.

L’attaquant de Liverpool a été averti par l’arbitre Anthony Taylor, mais Shearer a estimé que la faute était clairement un carton rouge.

« Carton rouge toute la journée, tous les jours. Peu m’importe que ce soit après six secondes, six minutes ou 60 minutes, c’est un carton rouge », a déclaré Shearer.

«Ne me donnez pas la bêtise que ses yeux sont sur la balle. Cela ne fait aucune différence.

« Peu importe qu’il le frappe avec son avant-bras ou son coude, cela, pour moi, met en danger un adversaire et cela aurait dû être un carton rouge. »



