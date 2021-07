L’as de Leicester Kasper Schmeichel a fait ses débuts seniors à Darlington, a remporté la Premier League et la FA Cup, a fait preuve de bravoure avec Christian Eriksen et est prêt à défier les probabilités contre l’Angleterre

in

Kasper Schmeichel a une nouvelle fois la chance de surmonter les obstacles dans sa carrière cette semaine.

Le gardien danois visera à garder le ballon hors du filet lorsque son pays affrontera l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 2020 mercredi, EN DIRECT sur talkSPORT à partir de 20h.

.

Schmeichel cherche à mener son pays à la gloire de l’Euro 2020

L’Angleterre est favorite pour progresser et affrontera l’Espagne ou l’Italie en finale dimanche.

Mais s’il y a une personne qui sait défier les aléas, c’est bien Schmeichel.

Après avoir survécu à la relégation de la Premier League lors de la saison 2014/15, Leicester a obtenu une cote de 5 000 à 1 pour remporter un tout premier titre de haut niveau.

Avec Schmeichel dans les buts et le trio relativement inconnu de N’Golo Kante, Riyad Mahrez et Jamie Vardy, les Foxes ont triomphé de Chelsea, Man City et Arsenal pour terminer la campagne 2015/16 en tant que champions.

.

Schmeichel est un vainqueur de Premier League, tout comme son père Peter

Avance rapide de cinq ans et Schmeichel était encore une fois dans une équipe sans prétention alors que les Foxes affrontaient l’équipe de Chelsea en forme de Thomas Tuchel lors de la finale de la FA Cup.

Cependant, le but merveilleux de Youri Tielemans associé à de beaux arrêts de Schmeichel a permis à Leicester de triompher à Wembley.

Malgré la brillante carrière de son père, Peter, qui a remporté cinq titres de Premier League et un trophée de Ligue des champions avec Manchester United, Schmeichel Jnr a dû remonter du bas de la pyramide de la Football League.

Paris spécial Angleterre vs Danemark

Après avoir fait partie de l’académie de Manchester City, le premier goût de Schmeichel au football senior est venu lors d’une période de prêt avec Darlington en League Two.

Des périodes de prêt à Bury, Falkirk, Cardiff et Coventry ont suivi, avant de rejoindre le comté de Notts pour un contrat permanent en 2009, alors que ses chances en équipe première restaient limitées à l’Etihad.

Avec le comté de Notts fortement soutenu pendant la révolution de Munto Finance, Schmeichel était sur un contrat de cinq ans d’une valeur de 15 000 par semaine, un montant stupéfiant pour un club de League Two.

.

Schmeichel a remporté la promotion en Ligue 1 avec le comté de Notts en 2010

Schmeichel a ensuite aidé les Magpies à remporter la promotion au troisième niveau d’Angleterre lors de sa seule et unique saison à Meadow Lane.

Et alors que le comté de Notts se dirigeait vers le désarroi financier, Schmeichel, qui n’avait que 23 ans, a admirablement accepté de renoncer à son salaire et de partir avec un transfert gratuit.

À l’époque, le président du comté de Notts, Ray Drew, a déclaré: “Tenir d’éventuels frais de transfert était un trop gros risque pour ce club de football.

« Si nous n’étions pas en mesure de le vendre, la valeur de son contrat au cours des quatre prochaines années était telle qu’il aurait pu avoir de graves implications financières sur l’avenir du comté de Notts.

.

Schmeichel a passé une saison à Leeds, avant de rejoindre Leicester

“Kasper a accepté de renoncer à tous ses futurs salaires, ce qui est une énorme concession de la part d’un si jeune homme.”

Schmeichel a progressé de deux ligues pour signer pour Leeds, mais n’a passé qu’une saison à Elland Road avant de rejoindre Leicester.

Au cours de ses 10 années au King Power Stadium, Schmeichel a jusqu’à présent aidé Leicester à remporter une promotion en Premier League, à remporter un titre de haut niveau sans précédent et une toute première FA Cup.

.

Schmeichel a joué un rôle énorme dans le triomphe de Leicester en FA Cup la saison dernière

Ce n’est pas seulement son courage sur le terrain qui a été reconnu, c’est ce qu’il a fait en dehors.

En 2018, le propriétaire de Leicester Vichai Srivaddhanaprabha et quatre autres personnes sont décédés tragiquement dans un accident d’hélicoptère à l’extérieur du stade King Power.

On pense que Schmeichel a été retenu par la police alors qu’il tentait de se précipiter vers l’épave pour aider les victimes.

Il resterait alors fort pour ses coéquipiers et son personnel alors que Leicester pleurait la mort de leur propriétaire bien-aimé.

Schmeichel reste le n ° 1 de Leicester et cherche à se créer plus d’histoire à l’Euro 2020.

.

Schmeichel a donné de la force à ses coéquipiers et à Aiyawatt ‘Top’ Srivaddhanaprabha

Mais ce n’est pas seulement sa forme à l’Euro 2020 qui restera dans les mémoires.

Schmeichel et ses coéquipiers danois ont vu Christian Eriksen s’effondrer sur le terrain lors de leur match contre la Finlande le mois dernier, car il a été révélé plus tard que ce dernier avait subi un arrêt cardiaque.

Les photos montraient Schmeichel et le capitaine du Danemark Simon Kjaer réconfortant la partenaire en détresse d’Eriksen, Sabrina Kvist, tandis que le milieu de terrain de l’Inter Milan était soigné.

.

Schmeichel a réconforté le partenaire d’Eriksen après l’effondrement du meneur de jeu danois sur le terrain

Une fois de plus, cela a montré le genre de personnage qu’est vraiment Schmeichel.

Un leader né, les chances sont apparemment contre lui à Wembley, mais c’est exactement à ce moment-là qu’il prospère, donc l’Angleterre doit être prête pour un autre affichage de classe mondiale.

