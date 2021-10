L’ancienne pilote d’IndyCar et de NASCAR Danica Patrick est impatiente de voir comment Colton Herta se comporterait s’il quittait IndyCar pour la Formule 1.

Herta a déjà été mentionné comme futur candidat à la F1, mais il s’agissait d’une réflexion hypothétique basée sur la possibilité que la bonne opportunité se présente.

Cela a cependant changé lorsque Michael Andretti a été lié à l’achat d’une participation majoritaire dans l’équipe Alfa Romeo F1, ce qui a conduit à dire que Herta occuperait le deuxième siège aux côtés de Valtteri Bottas pour 2022.

Pour l’instant, il n’y a pas eu de mouvement ferme sur le front du rachat, mais Patrick aimerait voir la star d’IndyCar Herta, âgée de 21 ans, en Formule 1.

Herta, six fois vainqueur de course en IndyCar, s’est imposé comme le talent de course le plus brillant des États-Unis et Patrick, la coureuse la plus titrée de l’histoire des courses à roues ouvertes américaines, pense que Herta devrait « définitivement » considérer la Formule 1 comme une belle opportunité.

« Certainement, si c’est quelque chose que vous voulez faire et que vous sentez que vous avez l’opportunité de bien faire. Je veux dire, il ne deviendra pas un pire pilote quand il sera parti », a-t-elle déclaré à Motorsport.com.

« Si cela ne fonctionne pas pour lui, les pilotes de Formule 1 ont généralement un peu de crédibilité pour essayer de venir piloter une IndyCar.

«Je pense donc que c’est une opportunité totalement formidable et surtout si c’est quelque chose qui l’enthousiasme vraiment, je pense que c’est vraiment cool.

«Et pour que ce soit entièrement américain, je pense que ce serait formidable. J’aimerais voir comment ça se passe.

Patrick a expliqué comment la série documentaire « Drive to Survive » de Formule 1, produite par Netflix, a vraiment stimulé la popularité de la série aux États-Unis.

Avoir un pilote américain sur la grille comme Herta serait donc une belle prochaine étape pour les fans, qui auraient alors quelqu’un derrière.

« Je pense vraiment que la série Netflix » Drive to Survive « a été un gros problème », a-t-elle déclaré.

« J’ai eu tellement de gens au fil des ans qui sont venus me voir et m’ont dit ‘Hé, avez-vous vu ça ? As-tu vu ça? Wow, je suis très intéressé par la Formule 1 maintenant.

«Je pense que cela humanise, cela lui donne des intrigues, c’est un moyen de vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans le sport.

« S’il y avait un pilote américain qu’ils pouvaient encourager, je pense que ce que vous verriez, c’est plus de couverture ici.

« Que ce soit, vous savez, des magazines télévisés de fin de soirée, des nouvelles du matin, juste une couverture sportive en général, il y aurait une raison de la couvrir et je pense que cela aiderait certainement. »