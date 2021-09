L’as de Liverpool blessé Harvey Elliott insiste sur le fait que “c’est mal” alors que la FA rejette l’appel de Leeds contre le carton rouge de Pascal Struijk

in

L’appel de Leeds United concernant le carton rouge de Pascal Struijk contre Liverpool a été rejeté par la FA, avec Harvey Elliott frappant la décision.

Le tacle de Struijk sur Elliott a conduit le jeune des Reds à se disloquer la cheville et à être emmené à l’hôpital, pour finalement subir une intervention chirurgicale sur le problème.

Pascal Struijk a été suspendu pour trois matchs pour son tacle sur Harvey Elliott de Liverpool, ce qui a conduit le jeune à subir une intervention chirurgicale sur une blessure à la cheville

Struijk a reçu un carton rouge, même si après le match, Elliott a accepté les excuses de l’homme de Leeds et a insisté sur le fait qu’il n’était pas responsable de sa blessure et n’aurait pas dû être expulsé.

Leeds a fait appel de la décision, mais elle a été confirmée par la FA, ce qui signifie que Struijk purgera désormais une suspension de trois matches.

L’appel ayant échoué, Strujik sera désormais suspendu pour le match de Leeds à Newcastle vendredi, le match nul de la Coupe Carabao à Fulham quatre jours plus tard et le choc à domicile avec West Ham le samedi suivant.

Mais Elliott n’a pas commenté la situation, insistant sur le fait que la décision de maintenir l’interdiction de Strujik est “mauvaise”.

Harvey Elliott de Liverpool a dénoncé la décision

“Désolé pour ce Pascal”, a-t-il posté sur Instagram.

« Je pense que c’est faux ! Mais ça va bientôt exploser frère et tu seras de retour en un rien de temps pour le briser à nouveau. Restez positif. »

Liverpool a confirmé qu’Elliott avait subi une intervention chirurgicale réussie sur sa blessure à la cheville mardi et qu’il commencerait bientôt son chemin vers la guérison. Il est même suggéré qu’il pourrait revenir à l’action avant la fin de la saison.

Elliott a déclaré qu’il était “dévasté” d’avoir subi la blessure après un début de saison brillant après avoir percé dans la première équipe de Jurgen Klopp.

Mais il semble qu’il n’ait aucune rancune de sa part envers le défenseur de Leeds, ayant insisté sur le fait que Struijk n’était pas à blâmer pour “l’accident anormal”.

Elliott s’est luxé la cheville contre Leeds United

“Ce n’était pas du tout de sa faute”, a écrit le joueur de 18 ans dans un post Instagram après le match.

“Ce n’était pas non plus un carton rouge, juste un accident anormal, mais ces choses arrivent dans le football. Je reviendrai plus fort à 100%. Merci pour tout le soutien.

Struijk lui-même a envoyé ses meilleurs vœux à Elliott dans une publication sur Instagram après le match de dimanche, et a admis qu’il était “éviscéré”.

Il a déclaré : « Dans le match d’aujourd’hui, il s’est passé quelque chose que je ne souhaiterais à personne.

« Harvey Elliott, mes pensées vous accompagnent. Je suis dégoûté et je n’ai jamais voulu que cela se produise. Je vous souhaite un prompt rétablissement et j’espère vous revoir bientôt sur le terrain.

Elliott a subi une luxation de la cheville et la star de Liverpool Mo Salah a immédiatement demandé de l’attention pour le jeune

La décision de maintenir l’interdiction n’a pas été bien accueillie par les partisans de Leeds, en particulier à la suite des commentaires d’Elliott.

Et cela ne s’est pas bien passé avec la légende des Rangers et animateur de talkSPORT, Ally McCoist, qui a qualifié les « barmpots » de la FA.

« Malheureusement, je ne suis pas surpris, cela vous montre juste… des barmpots !

« Ils ont eu la chance d’absoudre le garçon de tout blâme pour la blessure d’Harvey Elliott, et ils ne l’ont pas fait.

«Alors maintenant, ce gars va passer le reste de sa carrière à penser qu’il est responsable d’une manière ou d’une autre de la blessure d’Harvey Elliott.

“C’est scandaleux. C’est juste la perplexité sur certaines des décisions que ces gens prennent.

« N’importe qui avec une quelconque intelligence peut regarder ce tacle, voir que c’était une blessure horrible mais qu’il n’y avait aucune malveillance dans le défi, aucune du tout.

“Ce n’était jamais un carton rouge, c’était juste un incident footballistique malheureux, aussi simple que cela.

« C’est une décision choquante !

