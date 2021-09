L’as de Man City Dias révèle les attentes de Man Utd après le “grand pas” de la nouvelle star

in

Le défenseur de Manchester City Ruben Dias a déclaré que le retour de Cristiano Ronaldo à Man Utd faisait des Red Devils de sérieux prétendants au titre.

Ronaldo était sur le point de s’associer avec son coéquipier portugais Dias à City avant que Man Utd n’intervienne. Sir Alex Ferguson et Rio Ferdinand auraient fait partie intégrante de l’offensive de charme.

Ronaldo a pris un excellent départ lors de son deuxième passage à Old Trafford. Le joueur de 36 ans a marqué un doublé contre Newcastle et a poursuivi cette forme avec des buts contre Young Boys et West Ham.

Son retour pourrait aider Homme Utd pour mettre fin à leur attente d’un titre de Premier League. Depuis qu’ils ont remporté le trophée pour la dernière fois en 2013, leurs voisins de Manchester ont été victorieux à quatre reprises.

Interrogé sur Ronaldo, Dias a déclaré à Sport TV (via Sport Witness): «Cristiano, année après année, continue d’être à un niveau élevé.

« Il est revenu en force. Il revient dans l’une des ligues les plus compétitives au monde et dans l’un des clubs les plus ambitieux. C’est un grand pas pour lui.

“Nous ne prédisons pas l’avenir, mais évidemment United en sort renforcé et devient de plus en plus un candidat solide.”

Dias, quant à lui, a récemment été récompensé pour sa superbe première campagne avec un nouveau contrat.

Le 30 août, Ville a annoncé un nouveau contrat pour le défenseur central qui le gardera au club jusqu’en 2027.

Après sa révélation, Dias a déclaré : « Je suis très heureux de signer le nouvel accord.

« J’ai apprécié chaque minute de mon temps à City depuis mon arrivée l’année dernière.

« Jouer pour City a dépassé toutes mes attentes et c’est un plaisir absolu de faire partie d’une équipe aussi incroyable.

« Je tiens également à remercier Pep [Guardiola] et le personnel d’entraîneurs pour la façon dont ils m’ont aidé à me développer en tant que joueur et m’ont poussé à m’améliorer.

“Faire partie de l’équipe qui a accompli tant de choses la saison dernière était incroyable et nous a tous donné envie d’en faire encore plus.”

Un expert rend son verdict sur l’as de Man Utd

Stan Collymore pense que Jesse Lingard devrait “s’asseoir avec son agent” s’il n’obtient pas une place de départ à Man Utd.

L’international anglais est récemment revenu d’un prêt réussi à West Ham.

On pense qu’il fait partie des plans d’Ole Gunnar Solskjaer et a marqué contre son ancien club dimanche.

Cependant, Lingard pourrait passer plus de temps sur le banc plus tard cette campagne en raison des riches options d’attaque de Solskjaer.

Collymore a dit: « A 28 ans, c’est maintenant ou jamais pour Jesse Lingard à Manchester United.

« Si Solskjaer ne lui donne pas la même chance que les autres, il doit s’asseoir avec ses agents et voir ce qui est proposé.

« J’aurais même une conversation sur le fait de sortir en janvier si je devais me retrouver à jouer 20 minutes ici et là, puis à manquer des matchs.

“Les Hammers le prendraient en un clin d’œil, comme d’autres en Angleterre, en Espagne et en Italie.”

