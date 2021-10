L’as de Man City, Kyle Walker, a «justifié» les frais de record du monde, malgré les critiques de Roy Keane, avec un incroyable trophée après avoir quitté Tottenham pour rejoindre la révolution de Pep Guardiola

Kyle Walker est devenu le défenseur le plus cher du monde en 2017 lorsqu’il a rejoint Man City en provenance de Tottenham dans le cadre d’un accord d’une valeur de 50 millions de livres sterling.

L’arrière droit était la clé de l’excellente forme des Spurs sous Mauricio Pochettino, mais faisait toujours l’objet de critiques et son transfert a fait l’objet d’un examen minutieux.

Walker est un élément clé de l’équipe Man City de Pep Guardiola

L’ancien attaquant de Tottenham et de Barcelone, Gary Lineker, a plaisanté à l’époque sur Twitter : « Kyle Walker devient le défenseur le plus cher du monde à plus de 50 millions de livres sterling. Imaginez combien il coûterait s’il pouvait croiser le ballon.

Lineker n’a pas été la seule personne à hausser les sourcils face aux frais, qui étaient énormes à l’époque mais ne provoqueraient pas beaucoup d’ondes de choc quatre ans plus tard.

Il continue de recevoir des critiques sévères, en particulier de Roy Keane.

Après que Walker ait concédé un penalty contre Liverpool la saison dernière, on a demandé à l’ancienne star de Manchester United comment Sadio Mane l’avait gagné.

Keane a déclaré à Sky Sports: “Parce qu’il affronte un idiot.

Walker a maladroitement fait trébucher Mane dans la boîte en novembre 2020 et a ensuite été qualifié d’« idiot » par Keane

« Kyle Walker, les gens me disent qu’il joue bien, je ne pense pas.

«Ce gars a 30 ans, un joueur international, c’est un accident de voiture.

« Il continue à faire ce genre d’erreurs. Il a été puni à juste titre pour cela.

Keane a doublé ces commentaires avant le match nul 2-2 de Man City contre Liverpool.

“Je l’ai critiqué dans le passé”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

Sports aériens

Keane a souvent critiqué les performances de Walker

« Il fait trop d’erreurs et il compte sur son rythme pour se sortir du pétrin, mais il a eu une très bonne carrière.

«Je peux être assez critique avec les défenseurs, surtout quand c’est un travail de tête.

“C’est ce qui m’énerve, la concentration – mais un grand joueur pour Man City et l’Angleterre, donc le gamin fait quelque chose de bien.”

Walker, cependant, s’adressant au Bootroom de Darren Bent, pense qu’il justifie pleinement les frais que City a payés pour lui.

“Avec ce prix il y a quatre ou cinq ans, ce n’est probablement plus rien maintenant”, a déclaré l’ancien arrière droit des Spurs.

Walker, cependant, a eu une belle carrière et son déménagement à Man City l’a vu décrocher 10 trophées majeurs

«Mais à l’époque, c’était des frais de transfert importants entre Tottenham et Manchester City. Deux années auparavant, Tottenham avait terminé au-dessus de Manchester City.

Il a ajouté: “Quand une équipe comme Manchester City vient pour vous et le manager [Pep] vous parle personnellement et vous dit ce qu’il veut réaliser et ce qu’il veut faire avec cette équipe, et les joueurs qu’il voulait amener, cela n’allait que dans un sens.

« J’avais besoin de quelque chose de différent, j’étais chez les Spurs depuis neuf ans et je voulais du changement. Je voulais me tester dans un autre club et j’espère avoir justifié cela. J’ai ramassé quelques trophées en chemin.

L’armoire à trophées de Walker est impressionnante après quatre ans avec Man City

Walker a joué un rôle central dans le succès de City sous Guardiola et a remporté dix trophées majeurs, dont trois titres de Premier League, la FA Cup et quatre Coupes de la Ligue.

Il a raté de peu la gloire européenne la saison dernière lorsque City a perdu la finale de la Ligue des champions contre Chelsea.

