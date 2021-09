L’as de Man City, Ruben Dias, lance un avertissement à Liverpool après la destruction de Messi

in

Le défenseur de Manchester City Ruben Dias estime que la défaite contre le Paris Saint-Germain était une courbe d’apprentissage, alors que l’équipe se prépare à un match crucial de Premier League contre Liverpool ce week-end.

Dias a pris son rôle en tant que l’un des quatre vice-capitaines à Manchester City comme un poisson dans l’eau. L’arrière central n’a pas tardé à défendre les performances de son équipe contre l’une des forces d’attaque les plus puissantes du monde mardi soir.

La scie de montage Lionel Messi a marqué son premier but depuis qu’il a rejoint le PSG cet été. Messi s’est cassé brusquement de l’aile et a joué un une-deux avec Kylian Mbappe, avant de s’insérer dans le coin supérieur.

Dias a vu le défi de jouer contre Messi comme un bienvenu, malgré les prouesses de l’Argentin dans la nuit.

“Si vous voulez être au sommet, si vous voulez être numéro un, vous devez jouer contre certains des meilleurs”, a-t-il déclaré via l’Autorité palestinienne.

«Je dirais que c’est le meilleur que vous puissiez avoir. C’est toujours un défi et il est toujours bon de pouvoir se prouver à soi-même. En tant qu’équipe, c’est toujours spécial de jouer ces matchs.

Les Portugais ont révélé que City avait des normes élevées pour eux-mêmes et n’étaient pas satisfaits du résultat.

“Nous sommes déçus parce que nous exigeons tout ce que nous pouvons de nous-mêmes, individuellement et collectivement”, a-t-il déclaré.

Bien que la défaite ait été douloureuse pour City, Dias pense que l’équipe tirera les leçons de la défaite et passera au prochain match – un match crucial contre son rival pour le titre, Liverpool.

«Nous savons à l’instant ultime que ce qui compte, c’est gagner, mais l’équipe a performé et nous avons créé des occasions. Nous prendrons les « biens » et les « mauvaises » et nous nous améliorerons », a-t-il ajouté.

La foi de Dias dans le défi pour le titre de City

Man City continue à faire face Liverpool dimanche, dans un affrontement crucial en haut du tableau. Dias pense que son équipe rebondira bien et sera prête à défier Liverpool.

« Nous savons de quoi nous sommes capables et nous connaissons notre identité. Nous savons ce que nous devons faire à Anfield pour gagner », a-t-il déclaré.

Une victoire de City ternirait le record invaincu de Liverpool en Premier League cette saison. De plus, cela placerait City en tête du classement.

Nuno Espirito Santo en position périlleuse après le derby de Tottenham battu par Arsenal

La tête du classement de la Premier League est serrée, les six premiers étant tous séparés par un seul point. Les victoires de toutes les meilleures équipes sont actuellement cruciales pour maintenir le rythme et rester dans la course au titre.

LIRE LA SUITE: Man Utd, l’intérêt de Man City pour le buteur du miracle viral confirmé