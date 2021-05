L’as de Manchester United, Bruno Fernandes, admet son “ regret ” de ne pas s’être entretenu avec Sir Alex Ferguson

Bruno Fernandes a admis que son “ plus grand regret ” à Manchester United jusqu’à présent est de ne pas avoir eu la chance d’avoir une réunion avec Sir Alex Ferguson.

Le meneur de jeu portugais a été une révélation à Old Trafford depuis son arrivée en janvier 2020, marquant 40 buts et 25 passes décisives en 78 apparitions.

Fernandes veut des conseils de Sir Alex Ferguson sur la façon d’améliorer son jeu

Le joueur de 27 ans a conduit les Red Devils à la deuxième place de la Premier League et au bord de l’argenterie, avec l’affrontement final de la Ligue Europa contre Villarreal la semaine prochaine.

Malgré sa forme brillante pour United, Fernandes souhaite améliorer son jeu personnel et dit qu’il aimerait avoir une discussion avec le légendaire patron Ferguson sur ce qu’il peut faire pour s’améliorer.

S’adressant à InsideUnited, interrogé sur sa rencontre avec Ferguson, Fernandes a déclaré: «C’est donc l’un de mes plus grands regrets dans le club jusqu’à présent.

«Je l’ai déjà rencontré mais je n’ai jamais eu la chance de lui parler comme j’aimerais le faire.

«Je pense que tous ceux qui ont regardé Manchester United dans le passé se souviennent de Sir Alex. [That is true] pour moi, grandir et voir le club, être fan du club et voir le développement de l’équipe.

«J’aimerais avoir une conversation avec lui et comprendre, de son point de vue, ce qu’il pense de moi et ce que je peux améliorer ou encore améliorer dans mon jeu pour être meilleur.»