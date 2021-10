Edouard Mendy de Chelsea a été qualifié de meilleur gardien de but de la Premier League par Brad Friedel à la suite de son incroyable performance contre Brentford.

Mendy a réalisé une série de superbes arrêts pour contrecarrer Brentford, alors que les Blues se sont échappés avec un 1-0 en Premier League par la peau de leurs dents.

Mendy a gardé sa 20e feuille blanche en Premier League pour Chelsea contre Brentford

Friedel, qui détient le record du plus grand nombre d’apparitions consécutives en Premier League avec 310, a fait l’éloge de Mendy

Le gardien sénégalais de 29 ans a repoussé Saman Ghoddos, Ivan Toney et Pontus Jansson à bout portant, puis a encore trouvé le temps de repousser le coup de tête de Christian Norgaard.

Il a réalisé six arrêts au total – son plus grand nombre dans un match de Premier League – alors qu’il enregistrait sa 20e feuille blanche dans la compétition.

Avec le blanchissage, l’international sénégalais a atteint ce cap en seulement 38 matches de Premier League.

Et Friedel, qui a gardé 132 draps propres en 450 matches de Premier League pour trois équipes de haut niveau, pense que Mendy est actuellement le meilleur tireur de la division et meilleur que les goûts d’Alisson de Liverpool et de David de Gea de Manchester United.

De Gea et d’autres meilleurs gardiens de but ont été négligés pour Mendy par un gardien emblématique de la Premier League

« Le meilleur buteur des quatre », a déclaré Friedel au Sun.

« Il est aussi le plus sous-estimé en ce moment, mais là encore, il est toujours le plus inconnu au début de sa deuxième saison en Angleterre. »

Il a ajouté: «Mendy a également l’air le plus imperturbable. Il n’y a pas tant de mouvements dans son jeu, mais il est toujours rapide et explosif.

« Il est sûr de lui, commande sa boîte et s’inscrit vraiment dans la philosophie de Tuchel.

« Quand les équipes tirent ou alignent des coups francs contre Mendy, je ne pense jamais qu’il va faire une erreur. »

