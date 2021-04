L’as de Manchester United, Paul Pogba, signe un accord avec Amazon pour réaliser un documentaire sur sa vie qui sera diffusé l’année prochaine

L’as de Manchester United, Paul Pogba, devrait jouer dans une série documentaire sur sa vie sur Amazon Prime Video.

Amazon diffusera le “ Pogmentary ”, qui offrira un aperçu unique de la vie de l’international français sur et en dehors du terrain, en 2022.

La carrière de Paul Pogba sera documentée par un nouveau “ pogmentaire ”

Georgia Brown, responsable des originaux européens chez Amazon Studios, a déclaré: «Paul Pogba est l’un des talents les plus importants de son temps, nous sommes donc ravis de collaborer avec lui pour un accord global et sa série The Pogmentary.

«Nous connaissons tous Paul pour ce qu’il peut faire sur un terrain de football, mais son influence va bien plus loin, et il est sans aucun doute une icône pour toute une génération.

«Grâce à l’accès sans précédent qui nous est offert, Prime Video montrera l’homme derrière la célébrité, plongeant dans sa vie en dehors du terrain et le laissant raconter son histoire avec ses propres mots.»

Prime Video a déjà montré un certain nombre de documentaires sportifs populaires, dont Tout ou rien: Tottenham Hotspur, Truth Seekers et Tout ou rien: Manchester City et The Test.

Pogba s’est avéré vital pour Ole Gunnar Solskjaer tout au long de la campagne

La semaine dernière, il a été révélé que les coéquipiers de Pogba United ne voulaient pas que le joueur quitte le club dans la fenêtre de transfert d’été.

Le milieu de terrain n’a jamais été trop loin des spéculations depuis son retour à Old Trafford en 2016.

Le contrat du vainqueur français de la Coupe du monde expire à l’été 2022 et il semble que United parle déjà d’une prolongation de cet accord.