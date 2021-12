L’as de Southampton James Ward-Prowse rejoint Cristiano Ronaldo au troisième rang de la liste de tous les temps en Premier League pour les buts marqués sur coups francs directs avec seulement David Beckham, Thierry Henry et Gianfranco Zola marquant plus

La Premier League a eu de nombreux spécialistes des coups francs au fil des ans.

David Beckham, Thierry Henry, Gianfranco Zola, Cristiano Ronaldo et d’innombrables autres grands du football ont tous été absolument mortels à cause du ballon mort.

GETTY

Ward-Prowse adore les buts sur coup franc

.

Il n’y a pas beaucoup mieux de la balle morte que Ward-Prowse

James Ward-Prowse est l’un des meilleurs que l’élite ait vu.

L’homme de Southampton a marqué son ONZIÈME but sur un coup franc direct alors que son équipe faisait match nul avec Crystal Palace à Selhurst Park.

Le joueur de 27 ans a égalisé avec style après que Wilfried Zaha a donné l’avantage aux hôtes, avant qu’Armando Broja et Jordan Ayew ne s’assurent que les deux parties partagent les points dans le sud de Londres.

Le but de Ward-Prowse signifie qu’il a maintenant 11 coups francs dans l’élite et seulement trois autres joueurs dans l’histoire ont marqué plus de balles mortes.

GETTY

Beckham en tête de liste en tant que meilleur tireur de coup franc que l’élite ait vu

La légende de Manchester United, David Beckham, ouvre la voie, et avec une marge aussi, avec 18 buts marqués directement sur coups francs.

Thierry Henry et Gianfranco Zola sont co-deuxièmes sur la liste avec les deux attaquants marquant respectivement 12 pour Arsenal et Chelsea.

Avec son but à Selhurst Park, Ward-Prowse a maintenant rejoint Ronaldo, Sebastian Larsson et Laurent Robert en tant que troisième plus meurtrier avec des coups francs.

Meilleurs buteurs de tous les temps sur coup franc en Premier League

Buts sur coup franc direct

David Beckham 18

Thierry Henri 12

Gianfranco Zola 12

Sébastien Larsson 11

Cristiano Ronaldo 11

Laurent Robert 11

Morten Gamst Pedersen 10

Ian Harte 10

Frank Lampard 9

Jamie Redknapp 9

Nolberto Solano 9

Christian Eriksen 8

Juan Mata 8

Malheureusement, pour Ward-Prowse, la beauté de son coup franc n’a pas suffi à Southampton pour remporter le match.

Palace est tombé sur un flyer lorsque Odsonne Edouard est passé à Zaha, qui a dépassé Willy Caballero pour son cinquième but de la saison.

Le coup franc spécial de Ward-Prowse a égalisé le match avant que Broja ne lâche prise pour battre un Butland tentaculaire et mettre les visiteurs 2-1.

Mais Palace est revenu au même niveau lorsque Jordan Ayew a mis fin à sa longue attente pour un but.

Edouard a été refusé par Willy Caballero, mais l’international ghanéen était sur place pour rentrer à la maison sous un angle serré.