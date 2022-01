L’as de Southampton nommé « meilleur au monde » dans un domaine clé

Thomas Frank a averti ses joueurs de Brentford qu’ils se heurtaient sans doute au meilleur tireur de coup franc au monde dans James Ward-Prowse.

Les Bees se rendent à Southampton mardi soir et Frank a anticipé le match en faisant l’éloge du milieu de terrain anglais.

Ward-Prowse est en pleine forme, ayant trouvé le chemin des filets lors des trois derniers matchs de Southampton en Premier League.

Son but contre Crystal Palace le 15 décembre lui a permis d’atteindre 11 buts sur coup franc en Premier League. Seuls Gianfranco Zola, Thierry Henry et David Beckham ont plus dans la compétition.

Frank a mis Ward-Prowse là-haut avec le Paris Saint-Germain et l’Argentine super Lionel Messi.

« Ward-Prowse est peut-être le meilleur tireur de coups francs de la ligue, peut-être même le meilleur tireur de coup franc au monde », a déclaré le Danois.

«Il y a un gaucher au PSG qui est juste là-haut et qui est également très bon. Alors peut-être que Ward-Prowse est le meilleur tireur de coup franc du pied droit au monde.

«Tant de fois, il le met juste dans le coin supérieur. Ce n’est pas la même chose qu’une pénalité mais c’est assez proche pour Ward-Prowse.

« Nous devons donc en être conscients, en essayant de ne pas commettre de faute autour de la surface. »

Concernant l’équipe de Ralph Hasenhuttl dans son ensemble, Frank a poursuivi : « Je pense que Southampton est une bonne équipe expérimentée en Premier League.

« Ralph et son équipe d’entraîneurs ont fait un excellent travail là-bas. Son équipe est très bien organisée, très bien rodée.

«Nous savons qu’ils arrivent très probablement en 4-2-2-2, mais qu’ils peuvent très facilement passer en 4-3-3.

« L’énergie et la structure au milieu, leur pression élevée est très impressionnante.

«Ils sont l’une des meilleures ou peut-être même à certains stades la meilleure équipe de pressing à haute énergie de la ligue. Nous devons gérer cela. »

Frank évalue la campagne de Brentford jusqu’à présent

Brentford occupe le 12e rang à mi-parcours de la campagne, après avoir remporté six de ses 19 matchs.

« Je pense que ce fut une bonne première moitié de saison », a déclaré Frank. «Nous avons essayé de devenir un atout pour la Premier League, nous avons essayé de l’attaquer, en étant positifs et courageux.

« Peut-être que nous aurions même pu avoir quelques points de plus, ce qui est assez impressionnant. Et avec la liste des blessés, en tenant compte de cela aussi, ça a été bien.

« Mais pour l’avenir, un seul match à la fois, nous essayons de tout maximiser et nous essaierons d’obtenir trois points demain.

« Nous n’avons que deux cibles ; un, pour se concentrer entièrement sur le prochain match, et deux, pour finir le plus haut possible.

« Donc, au lieu de viser uniquement un certain objectif de points, nous nous efforçons simplement d’aller le plus haut possible et de maximiser chaque jour. »

