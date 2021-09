L’as de Tottenham décédé explique deux raisons pour lesquelles il “pouvait difficilement refuser” la sortie

Toby Alderweireld a expliqué ses motivations pour quitter Tottenham Hotspur afin de rejoindre Al-Duhail au Qatar.

Alderweireld a connu une période positive de six ans avec les Spurs après les avoir rejoints en 2015. L’ancien homme de Southampton s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la Premier League au cours de ses meilleures années. Cependant, la défense de Tottenham dans son ensemble a connu des difficultés la saison dernière et Alderweireld a depuis quitté.

Malgré de nombreuses rumeurs concernant un déménagement dans sa Belgique natale, Alderweireld a plutôt opté pour une opportunité lucrative au Moyen-Orient.

Cependant, il n’a aucune inquiétude quant au fait que cette décision affecte ses chances internationales. En fait, il est actuellement en service avec la Belgique. Alors qu’il était avec la configuration nationale, il a parlé de sa décision de changer les Spurs pour Al-Duhail.

Tout en ne niant pas les avantages financiers d’un tel déménagement, le défenseur central a également souligné des raisons familiales.

“Eh bien, je pourrais difficilement refuser cette aventure”, a-t-il déclaré dans des citations portées par Het Laatste Nieuws et traduites par Sport Witness. « Aussi financièrement, bien sûr, je ne serai pas stupide à ce sujet.

« J’ai deux enfants et à Tottenham je les ai très peu vus. Cela faisait de plus en plus mal. Au Qatar, je les verrai davantage et c’est très important pour moi. Je veux voir mes enfants grandir et cela peut être fait beaucoup mieux dans mon club actuel.

«À Tottenham, cela m’a frustré de devoir laisser ma famille trop souvent derrière moi. Parfois, nous jouions trois fois par semaine, avec un isolement avant chaque fois. Cela a commencé à tordre de plus en plus.

Bien qu’Alderweireld ait laissé derrière lui le football européen, il n’a pas remarqué de baisse de qualité trop importante dans son nouvel environnement.

“Le niveau au Qatar et à Al-Duhail est plus élevé que ce à quoi je m’attendais”, a-t-il ajouté. “Bien sûr, ce n’est pas la Premier League, mais le niveau est meilleur que prévu.”

Tottenham espérait recruter deux défenseurs pour aider à remplacer Alderweireld cet été. Cependant, ils n’ont réussi à en faire venir qu’un seul : Cristian Romero d’Atalanta.

Tottenham a envoyé un avertissement concernant la signature

En outre, ils ont engagé le gardien Pierluigi Gollini du même club, l’arrière latéral Emerson Royal de Barcelone, l’ailier Bryan Gil de Séville et le milieu de terrain Pape Matar Sarr de Metz, qui l’ont repris en prêt pour la saison.

L’un de ces joueurs, cependant, peut ne pas avoir l’impact instantané que certains peuvent attendre de lui.

Un expert connaissant mieux le nouvel arrivant a expliqué pourquoi les choses peuvent prendre du temps…

