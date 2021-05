L’as de Tottenham Harry Kane, et non Erling Haaland, pourrait obtenir un transfert à Man City avec un accord “ joueur plus cash ”, le départ de Sergio Aguero ouvre la voie à une “ grande signature ”

La star de Tottenham, Harry Kane, pourrait effectuer un transfert “ joueur plus espèces ” à Manchester City cet été, a-t-on dit à talkSPORT.

L’attaquant a connu une saison individuelle sensationnelle avec 21 buts et 13 passes décisives en Premier League, mais ses coéquipiers n’ont pas été en mesure de l’aider à gagner l’argenterie d’équipe dont il rêvait.

Kane doit prendre la plus grande décision de sa carrière cet été

Dans une interview après la défaite finale des Spurs en Coupe Carabao contre Manchester City, Kane a été brutal dans son évaluation de la saison du club.

Il a dit sur Sky Sports. «Le but actuellement en tant que joueur est de gagner des trophées d’équipe.

«Je veux gagner les plus gros prix qui soient et nous ne le faisons pas tout à fait.

«C’est doux-amer, je préférerais gagner des trophées par équipe et celui-ci [the London Football Awards’ Premier League Player of the Year] mais c’est ce que c’est. Je suis fier de le gagner, ça veut dire que ça a été une bonne saison sur le terrain.

La saison de Kane sera sans trophée aux Spurs, quel que soit le nombre de récompenses individuelles qu’il remportera

«Je dois donc essayer de continuer ce que je fais.»

Il a poursuivi: «Ce fut une saison décevante si je suis totalement honnête.

«Nous avons eu tellement d’occasions et participé à tant de matchs où nous étions en tête ou en bonne position au cours des 15 dernières minutes et nous n’avons pas tout à fait franchi la ligne pour une raison ou une autre.

«Quand nous regardons en arrière, nous étions dans une excellente position en novembre et cette période de décembre et janvier a vraiment mis un terme à ce que nous essayions de réaliser.

L’échec de Mourinho à gagner de l’argenterie aux Spurs cette saison l’a vu limogé

«Nous avons beaucoup à améliorer. La chose est maintenant d’essayer de finir fort, d’essayer de gagner les cinq derniers matchs, d’essayer, espérons-le, de se faire une place en Ligue des champions.

«Cela a été décevant et en tant que joueurs, nous devons assumer nos responsabilités et lorsque nous partirons cet été, nous nous concentrons vraiment sur ce que nous pouvons améliorer et faire mieux.»

Et compte tenu de la déception ressentie par Kane et Sergio Aguero quittant Manchester City pour un transfert gratuit cet été, Tony Cascarino pense qu’un accord pour emmener l’Anglais à l’Etihad a du sens.

Il a déclaré au Weekend Sports Breakfast: «C’est une dynamique différente à Man City, ils le laissent évidemment [Sergio Aguero] allez parce qu’ils vont faire une grosse signature. Je pense que c’est assez clair.

Parlant d’un éventuel remplaçant pour l’Argentin, il a ajouté: «S’ils peuvent conclure un accord, ce sera [Harry] Kane. C’est celui que je regarderais. je pense [Erling] Haaland est un peu plus délicat à cause de l’agent, de la dynamique et de l’implication de Dortmund. Je pense qu’il y a un moment, parfois, où les joueurs doivent partir et c’est le moment de Kane maintenant.

«Vous pourriez dire que Daniel Levy voudra ceci et voudra cela. Je pense que des joueurs sont nécessaires à Tottenham et je pense qu’un joueur plus un accord en espèces pourrait être facilement mis à disposition car, comme nous l’avons vu hier, il y a beaucoup de joueurs fantastiques qui ne jouent pas dans la première équipe de Manchester City.

Levy ne laissera pas Kane partir pour pas cher

«Je ne serais pas surpris s’il y avait un pack joueur plus cash.»

Lorsqu’on lui a demandé si la superstar des Spurs s’intégrerait à l’Etihad, Cascarino a insisté sur le fait qu’il ferait très bien à Man City.

Il a ajouté: «J’ai toujours dit qu’ils n’avaient pas besoin d’un avant-centre et je le dis parce que Kane n’est pas vraiment un avant-centre. Kane fait bien plus. »