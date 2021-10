L’as de Tottenham Hotspur commente les fans de Newcastle United

Photo de Marc Atkins/.

L’as de Tottenham Hotspur Lucas Moura a suggéré que l’atmosphère à Newcastle United est incroyable avant le match d’aujourd’hui.

Tottenham voyage dans le nord-est cet après-midi – et cela pourrait être une atmosphère très unique pour ce match.

Newcastle joue son premier match de Premier League depuis que leur énorme prise de contrôle a été achevée plus tôt ce mois-ci.

Les fans sont attendus en masse pour soutenir les Magpies dans l’espoir de commencer cette nouvelle ère avec style.

Newcastle ne peut pas recruter de joueurs avant janvier et Steve Bruce n’a pas été limogé. En fin de compte, c’est la même équipe de Newcastle qui a perdu 2-1 aux Wolves avant la pause internationale.

Le sentiment autour de Newcastle a cependant changé. Il y a un regain d’optimisme, un sentiment que les fans de Newcastle n’ont pas vraiment ressenti depuis des années.

Gagner aujourd’hui commencerait vraiment parfaitement cette nouvelle ère, mais Tottenham n’est pas sur le point de se retourner.

Nuno Espirito Santo a remporté une victoire vitale avant la pause internationale, battant Aston Villa 2-1.

Tottenham doit reprendre son élan après quelques mauvais résultats en septembre, et Moura s’attend à une atmosphère bruyante.

Moura a déclaré au Mirror qu’il était « très, très difficile » de jouer à St James’ Park parce que l’atmosphère créée par les fans de Newcastle est « incroyable ».

Le Brésilien a ajouté que la prise de contrôle n’avait pas vraiment d’importance quant à la façon dont les fans de Newcastle soutenaient leur équipe et souhaitait que Tottenham se concentre uniquement sur le jeu et non sur l’atmosphère ou la prise de contrôle.

« C’est toujours très, très difficile de jouer à Newcastle », a déclaré Moura. « L’ambiance est incroyable avec les fans là-bas, ils poussent très bien leur équipe. Peu importe ce qui s’est passé avec le club, Newcastle et leurs fans, quand nous sommes sur le terrain, pensez simplement au match, à la performance et aux buts.

« Tout ce qui se passe en dehors du stade, en dehors du terrain, n’est pas notre problème », a-t-il ajouté.

