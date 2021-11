L’as de West Ham Declan Rice, vainqueur du titre du Real Madrid et ex-cible de Chelsea Jules Kounde

Ole Gunnar Solskjaer reste au bord du gouffre à Manchester United et beaucoup ont vanté Zinedine Zidane pour le siège d’Old Trafford si le Norvégien est limogé.

Le Times dit qu’après une série de résultats et de performances médiocres, le travail de Solksjaer est menacé et des options sont explorées.

.

Zidane a été lié au travail d’Old Trafford

Zidane a un CV vraiment impressionnant malgré son peu de temps dans la direction.

Le Français est devenu le premier entraîneur de l’histoire à remporter trois titres consécutifs en Ligue des champions lorsqu’il a dirigé son ancien club du Real Madrid vers le plus haut trophée européen de 2015-2018.

Il a quitté les géants espagnols après avoir remporté 11 trophées en deux passages en tant qu’entraîneur-chef et les fans des Diables rouges se lèchent les lèvres à la perspective que l’icône de la France prenne les choses en main.

De lourdes défaites contre Liverpool et Manchester City ont mis la pression sur Solskjaer, qui n’a pas réussi à remporter l’argenterie au cours de ses près de trois ans à la tête d’Old Trafford.

.

L’avenir de Solskjaer reste dans la balance

Le Norvégien ne parvient pas à tirer le meilleur parti de l’équipe étoilée de United malgré des dépenses énormes tout au long de son mandat.

Si Solskjaer est licencié et que Zidane est recruté, il voudra amener les meilleurs joueurs pour aider à transformer l’équipe.

Mais qui Zizou pourrait-il cibler ? talkSPORT.com a identifié cinq joueurs que United pourrait cibler en janvier si Solskjaer est relevé de ses fonctions et que Zidane rejoint le club.

Jules Koundé (Séville)

Un déménagement à Chelsea a échoué cet été en raison d’une rupture des négociations, mais le défenseur central a été lié à United à la lumière de la blessure de Raphael Varane et de la forme discutable des remplaçants Victor Lindelof et Eric Bailly.

Lindelof et Bailly peuvent être brillants dans leur journée, mais sont également sujets à de simples erreurs, comme en témoigne le but de ce dernier lors de la défaite 2-0 contre Man City à Old Trafford la dernière fois.

Kounde serait une superbe signature pour United et que Zidane adorerait étant donné qu’ils sont tous les deux français.

L’arrière central, qui a remporté la Ligue des Nations de l’UEFA avec les Bleus en octobre, est considéré comme l’un des jeunes talents les plus brillants du football européen, connu pour son calme sur le ballon et son assurance à l’arrière, malgré son manque de hauteur.

Chelsea voulait le défenseur central mais n’était pas prêt à payer sa clause de rachat de 68 millions de livres sterling et United pouvait désormais capitaliser sur son échec à capturer le joueur.

.

Kounde est maintenant recherché par Man United après son déménagement raté à Chelsea, selon les rapports de Dani Carvajal (Real Madrid)

Les Red Devils ont longtemps les yeux rivés sur Kieran Trippier comme remplaçant potentiel d’Aaron Wan-Bissaka, mais Carvajal pourrait être encore mieux adapté.

Wan-Bissaka possède d’immenses qualités défensives mais des points d’interrogation subsistent sur ses capacités en attaque.

Carvajal est toujours sous contrat pour quatre saisons supplémentaires et le joueur de 29 ans peut s’avérer trop cher, mais il pourrait être une excellente option vers laquelle se tourner car il s’est avéré être un excellent joueur pour Zidane lors de ses deux séjours dans la capitale espagnole. .

GETTY

Carvajal possède certainement de meilleures qualités offensives que Wan-Bissaka Declan Rice (West Ham)

Le milieu de terrain anglais a été majestueux pour les hommes de David Moyes et en l’absence du capitaine régulier, Mark Noble a porté le brassard à chaque match cette saison.

Il est depuis longtemps lié à un passage à son ancien club Chelsea et Man United, mais il coûtera un joli centime.

À la lumière de ses brillantes performances, West Ham exigera probablement plus de 100 millions de livres sterling pour le joueur.

Cependant, s’il était signé, il résoudrait les problèmes de United au milieu de terrain central pendant de nombreuses années à venir.

.

Le stock de Rice augmente à chaque match Toni Kroos (Real Madrid)

Si Rice se joint et que Zidane peut persuader Kroos de venir également à Old Trafford, United se vanterait sans doute du meilleur milieu de terrain d’Europe.

L’Allemand compléterait brillamment Rice et Zidane pourrait déployer les deux au cœur de son milieu de terrain, avec Bruno Fernandes ou Paul Pogba tous deux disponibles pour être utilisés dans leur rôle de milieu de terrain offensif préféré.

En ce qui concerne les joueurs décorés, Kroos est à la hauteur.

Il a remporté treize trophées, dont deux titres de Liga et trois fois la Ligue des champions de l’UEFA, qu’il a remportées consécutivement de 2016 à 2018, à chaque fois sélectionné dans l’équipe de la compétition de la saison.

Néanmoins, United se méfiera de la signature de milieux de terrain allemands vieillissants à la lumière du séjour infructueux de Bastian Schweinsteiger au club.

Il a rejoint Louis van Gaal mais, à 32 ans, il n’a pas réussi à se démarquer au cours de ses deux années au club.

À 31 ans, Kroos n’est pas un poulet printanier mais il ne fait aucun doute sur la qualité qu’il a encore.

. – .

Kroos serait une énorme signature pour United et exactement ce dont ils ont besoin Antony (Ajax)

Les Red Devils ont déjà une force incroyable en profondeur – en particulier en attaque – mais s’ils veulent voler une marche sur leurs rivaux, un accord pour la star de l’Ajax Antony pourrait être une excellente affaire.

Le joueur de 21 ans, qui joue principalement sur le flanc droit, est l’un des talents les plus accrocheurs émergents actuellement en Europe.

Manchester City et le Bayern Munich seraient intéressés à le signer l’été prochain et il serait évalué à environ 40 millions de livres sterling.

Le Brésilien pourrait être la prochaine superstar à sortir des rangs de la Selecao et pourrait bien être prêt pour la Premier League, ayant marqué trois buts et ajouté deux passes décisives en neuf matches d’Eredivisie cette saison.

GETTY

Antoine ne manque pas d’admirateurs